С 21 по 23 ноября 2018 года в столице Итальянской Республики проходит Европейский Форум по снижению риска стихийных бедствий, в которой принимают участие руководители и представители ведомств по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны из 55 стран Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также ряд ключевых доноров и международных организаций.
Европейский Форум по СРБ является продолжением работы пятой Глобальной Платформы по снижению риска стихийных бедствий, который состоялся в 2017 году в Мексеке.
Конференцию открыл с вступительной речью Председатель Совета министров Италии господин Джузеппе Конти. В работе конференции принимает участие председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан генерал-лейтенант Рустам Назарзода.
23 ноября 2018 года Глава спасательного ведомства страны будет руководить утренней сессией по снижению риска стихийных бедствий, на которой выступит с докладом.
Также, в рамках форума запланированы ряд двухсторонних встреч председателя КЧС с коллегами из других стран.
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