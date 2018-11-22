Сегодня, 22 ноября вечером в Брюсселе на заседании Совета Сотрудничества будут рассматриваться вопросы двухсторонних отношений между Евросоюзом и Таджикистаном, сообщается на сайте ЕС.

На этой встрече Европейскую сторону представит Карин Кнейссл, министр иностранных дел Австрии – руководитель Совета Евросоюза, а Таджикистан – министр иностранных дел РТ Сироджиддин Аслов.

В ходе заседания будет рассмотрен ход выполнения соглашения о сотрудничестве между двумя сторонами, принятое 15 мая 2017 года.

Согласно повестке заседания, на встрече будут обсуждены вопросы политической ситуации в Таджикистане, в том числе, соблюдение законов, прав человек и свобод. Также будут рассмотрены экономическая и социальная ситуация в стране и другие вопросы.

В нем также будут обсуждаться политические события в Таджикистане, в том числе в области верховенства права, прав человека и основных свобод.

Эркин Рахматуллозода Чрезвычайный и Полномочный посол - постоянный представитель РТ при Европейском Союзе, вчера на встрече с журналистами отметил, что их ожидания от этой встречи достаточно большие. Он назвал ЕС одним из основных партнеров республики.

"Вопросы, которые будут рассмотрены на этой встрече, будут учтены при разработке Стратегии ЕС к странам ЦА, которая будет принята в следующем году" – отметил он.