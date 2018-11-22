В Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан 22 ноября 2018 года состоялась церемония подписания Грантового соглашения второй фазы проекта «Содействие трансграничному сотрудничеству посредством эффективного управления границ Таджикистана с Афганистаном».

Соглашение было подписано со стороны г-на Хидеки Танабе, Главы представительства JICA в Таджикистане и г-жой Пратибха Мехта, Постоянного Представителя ПРООН в Таджикистане. В церемонии также приняли участия представители Правительства Таджикистана: Заместитель Министра иностранных дел, Первый заместитель Командующего Пограничными войсками, Заместитель председателя Таможенной службы при Правительстве Таджикистана, Заместитель председателя Агентства по контролю над наркотиками при Президенте Таджикистана и другие.

Правительство Японии выделило 506 млн. Японских иен (около 4,6 млн. долларов США) на исполнение второй фазы проекта сроком на 3 года. Целью проекта является обеспечение стабильности и безопасности в приграничных районах Таджикистана и Афганистана, а также повышение уровня благосостояния уязвимых групп населения приграничных районов.

Перед подписанием Соглашения, Глава представительства JICA, и Постоянный Представитель ПРООН в Таджикистане, подчеркнули важность сотрудничества в реализации проектов, направленных на поддержку как эффективного управления границами, так и улучшения благосостояния людей посредством упрощения процедур торговли и создания рабочих мест. С этой целью JICA также реализует проект по «Улучшению благосостояния населения, проживающего на таджикско-афганских приграничных территориях (LITACA)» через ПРООН. В рамках этих проектов реализовываются такие компоненты, как строительство инфраструктуры, подготовка кадров и закупка оборудования.

JICA понимает, что обеспечение безопасности и содействие торговле между Таджикистаном и Афганистаном является вызовом для Правительства Таджикистана. Однако это очень важно для укрепления безопасности и повышения благосостояния людей, что является необходимым условием региональной стабильности в целом. Поэтому JICA будет и впредь рассматривать лучшие подходы поддержать Правительство Таджикистана в достижении его усилий.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2100 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн.