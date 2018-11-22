Руководство микрокредитной депозитной организации "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ" готовит к представлению акционерам и Наблюдательному совету отчет о деятельности организации за минувший год, а также стратегию развития Организации на следующий 2019 год.

В отчете отмечается, что несмотря на сложные условия в минувшем году, коллективу организации удалось обеспечить стабильное развитие ее деятельности. Количество клиентов, постоянно пользующихся разными финансовыми продуктами и услугами Организации, уже достигло 200 000. В целом, 2018 год отмечен ростом доходов организации.

ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ последовательно уделяет особое внимание в своей деятельности вопросам внедрения передового международного банковского опыта. Учитывая это, 19 ноября 2018 года на заседании Наблюдательного совета были приняты решения о некоторых кадровых изменениях в ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ.

Так, учитывая лучшие практики корпоративного управления, было принято решение, что Наблюдательный совет возглавит независимый член Наблюдательного Совета, которым в ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ является Алёна Стратан. Она стала членом Наблюдательного Совета организации в апреле текущего года.

Генеральным директором компании был назначен Ерёмин Александр Юрьевич.

Председатель Наблюдательного Совета Алёна Стратан подчеркнула, что перед Александром Ерёминым поставлена задача по продолжению дальнейшей реализации стратегии развития организации как передового, финансового института Республики Таджикистан, а также выполнения бизнес задач, поставленных перед Организацией его Наблюдательным Советом и Акционерами.

Александр Еремин родился в 1972 году в России. В 1995-м с отличием окончил Тульский государственный университет, факультет технической кибернетики, дополнительно получил экономическое образование в GMI Engenering & Management Institute и университета «Тафаккюр». Начинал свою трудовую деятельность в 1995 году в Российском фонде поддержки малого бизнеса. В течении 10 лет занимал различные руководящие должности в банках и программах поддержки малого бизнеса в России, Болгарии, Молдове, Украине, Азербайджане.

С 2005 года более 10-ти лет работал в качестве генерального директора в нескольких крупных банковских учреждениях: Банк «ТРАСТ» (Украина), Банк ВТБ (Азербайджан), Банк «Сбербанк» (Словакия). В 2017 году был Старшим советником «Alvarez&Marsal» по контракту, Проект ЕБРР в Таджикистане по программе реструктуризации двух крупнейших банков страны. В настоящее время является Членом Наблюдательного Совета корпорации «Укринком».

МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» является микрофинансовой организацией и успешно работает на финансовом рынке Республики Таджикистана более 19 лет. Организация развивается как универсальный финансовый институт, фокусируясь на розничном обслуживании и кредитовании субъектов микро, малого и среднего бизнеса. Разветвленная филиальная сеть компании включает в себя 27 филиалов; 92 центров банковского обслуживания в городах и районах Республики Таджикистан.

Акционерами Организации являются международные финансовые институты Европейский Банк Реконструкции и Развития, ФМО (Нидерланды), Микрокредитный Фонд ИМОН (Таджикистан), НАДЖТ (Таджикистан) а также Трипл Джамп (Нидерланды), МЕДА (Канада), Альтернатив Фонд (Люксембург.)