Национальный банк Таджикистана рекомендует кредитным организациям страны ограничить сотрудничество с российской платежной системой «Юнистрим».

НБТ в условиях неопределенности относительно дальнейшей деятельности «Юнистрима» в письменной форме предложил кредитным организациям страны временно воздержаться от проведения каких-либо операций с этой платежной системой, сообщили «АП» в регуляторе.

В письме Нацбанка говорится, что проведение операций с «Юнистримом» в настоящее время допустимо только при условии налаживания итогового взаиморасчета по денежным переводам в ежедневном режиме.

В регуляторе отметили, что данные меры принимаются в целях защиты кредитных организаций страны и их клиентов от возможных непредвиденных обстоятельств.

По данным НБТ, в настоящее время с платежной системой «Юнистрим» сотрудничают только 10% от общей численности кредитных организаций республики.

В Нацбанке напомнили ситуацию с другой российской системой – «Лидер», у которой в апреле этого года Центробанк России отозвал лицензию.

В результате, не все обязательства «Лидер» перед таджикскими кредитными организациями были выполнены. Судьба отправленных через эту платежную систему денег и размер задолженности системы перед таджикскими банками остается неизвестной.

В НБТ добавили, что вопрос об отзыве лицензии у «Юнистрима» таджикским регулятором пока не рассматривается.

Оператор платежной системы «Юнистрим» получил лицензию Национального банка Таджикистана в конце августа этого года. Лицензия действует в течение трех лет.

«Юнистрим» в Таджикистане работает с «Имон Интернейшнл», «Банком Эсхата», ОАО «Точиксодиротбонк», «Первым микрофинансовым банком» и другими кредитными организациями.

Во всем виновны хакеры?

Накануне, 21 ноября, российские СМИ сообщили о приостановке некоторыми банками работу с «Юнистримом» из-за хакерских атак.

Это произошло после того, как с легального почтового адреса «Юнистрима» началась рассылка вирусов, пишет «Коммерсантъ».

В материале говорится, что получателями вредоносной почты стали и зарубежные партнеры из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Партнеры из стран СНГ достаточно жестко среагировали на взлом «Юнистрима» — сотрудничество с банком приостановили Банк Азии из Киргизии, «Имон Интернешнл» из Таджикистана, Ипотека-банк из Узбекистана», - говорится в статье.

В «Имон Интернейшнл» в среду подтвердили, что временно приостановили работать с «Юнистримом».

«В процессе работы с «Юнистримом» стали возникать технические проблемы, в связи с чем мы решили временно приостановить наше сотрудничество», - сообщили «АП» в МДО «Имон Интернешнл».

В организации не стали раскрывать, о каких именно технических проблемах идет речь, но отметили, что сотрудничество может быть возобновлено в случае, если российская платежная система устранит существующие проблемы.

«В настоящее время стороны ведут переговоры по данному вопросу», - добавили в «Имон Интернешнл».

Между тем, в сообщении на сайте «Юнистрима» опровергается информация о приостановлении этой таджикской организацией работу с платежной системой. Отмечается, что система «Юнистрим» работает с кредитными организациями Центральной Азии, в частности с «Имон Интернейшнл», в штатном режиме. «В указанных банках услуги Юнистрим оказываются в полном объёме», - говорится в сообщении.

Два в одном

До этого, еще в понедельник, сообщалось, что Центробанк ограничил для платежной системы «Юнистрим» проведение наличных операций по обмену валюты на полгода из-за нарушений «антиотмывочного» законодательства.

Как объясняет «Коммерсантъ», такая мера была принята регулятором по итогам внеплановой проверки, проводившейся с 21 июня по 30 августа этого года. Оператор получил предписание по доработке процедур для идентификации источников происхождения денег при осуществлении крупных операций по обмену валюты. Также он обязался ограничить обмен валюты при проведении операций, не связанных с проведением денежных переводов.

Значительную долю переводов «Юнистрима» составляют операции трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и отправляют средства на родину в долларах. По прежней схеме сначала осуществлялся обмен валюты, а потом производился перевод. Ограничения Центробанка не позволяют продолжать работать так же.

«Мы приняли решение, что два продукта нужно склеить, чтобы одной операцией можно было провести перевод с конверсией на уровне системы «Юнистрима», - рассказал изданию глава «Юнистрима» Кирилла Пальчуна.

Он добавил, что новая схема ускорит и повысит эффективность работы, а также снизит операционные риски. Классические валютообменные операции, ограниченные Центральным банком, приносили «менее 10% доходов», утверждает он.

Сколько отправляют через платежные системы?

Согласно данным Центробанка России, в прошлом году через платежные системы в Таджикистан было переведено из России $795 млн., а из Таджикистана в Россию – $120 млн.

В первое половине нынешнего года такие переводы из России в Таджикистан осуществлены в размере $398 млн., из Таджикистана в Россию - $67 млн.

Объем денежных переводов посредством платежных систем из России в Таджикистан в январе-июне этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 10%.

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