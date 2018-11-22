Хорошая новость от Первого Микрофинансового Банка Таджикистана! В преддверии Нового года и в честь новогодних праздников, Первый Микрофинансовый Банк снижает процентные ставки по всем кредитным продуктам в национальной валюте.

Теперь клиенты банка могут получать кредиты на любые цели в национальной валюте по процентной ставке 26 % годовых, сроком до 4 лет. Специально для женщин, процентная ставка стала еще ниже, они могут получить кредиты по 25% годовых. Все эти меры также предпринимаются Банком в целях поддержки проводимой политики Правительства Республики Таджикистан относительно развития предпринимательства среди женщин и поддержки более уязвимых слоев населения.

В уходящем 2018 году Первый Микрофинансовый Банк внедрил еще один, не менее важный кредитный продукт, направленный на увеличение доступа к качественному образованию молодёжи Таджикистана. Образование во все времена было и остается одним из главных факторов развития личности, семьи и общества в целом. Хорошие знания и навыки могут в какой-то степени определить дальнейшее будущее каждого человека. Именно поэтому так важно сейчас поддержать желание и рвение подрастающего поколения, и их тягу к обучению. В целях содействия развитию образования в Таджикистане, Первый Микрофинансовый Банк разработал специальный кредитный продукт на образование «Дониш» для всех клиентов, которым нужны средства для оплаты обучения своих детей или близких родственников по доступным процентным ставкам. Кредит на образование «Дониш» представляется всем кредитоспособным клиентам по 20% годовых в сомони. Для особо одаренных и преуспевающих учеников, предоставляется кредит по еще более низким процентным ставкам.

Необходимо отметить, что Банк предлагает полный спектр кредитных продуктов, включая строительство и ремонт жилья, автокредитование, ипотечный кредит, экспресс кредит, сельхоз и потребительские кредиты и многие другие направления, по оптимальным и выгодным условиям.

Кроме кредитных продуктов Банк предлагает и другие услуги. Теперь для получения денежных переводов клиентам не требуется стоять в очереди или же отпрашиваться с работы. Теперь можно легко получать денежные переводы на специальную карту «Корти Осон». Денежный перевод можно получить отправив СМС сообщение на специальный номер и мгновенно получить денежные средства на свою карту. Так же для получения денежного перевода на карту, можно отправить реквизиты карты отправителю. Возможность снятия наличных денег по «Корти Осон» предоставляется бесплатно во всех банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка в режиме 24/7. Кроме этого, держатели могут оплачивать стоимость товаров и услуг во всех точках торговли и сервиса в сети Национальной платежной системы «Корти Милли» по всему Таджикистану без комиссии.

Банк динамично развивает систему денежных переводов и гарантирует своевременную оплату переводов, отправленных по различным системам денежных переводов во всех офисах Банка.

Стоит, отметить, что Первый Микрофинансовый Банк является одним из ведущих банков, который функционирует по всей республике. В настоящее время, банковская сеть состоит из 7 филиалов, 30 центров банковских услуг (ЦБО) и более 700 сотрудников, которые ежедневно трудятся и повышают свои профессиональные навыки во благо улучшения предоставляемых услуг населению Таджикистана. Для развития и продвижения любых идей, в любой сфере деятельности, часто необходима поддержка финансового сектора. Сегодня Первый Микрофинансовый Банк, прилагает усилия для того, чтобы отвечать ожиданиям своих клиентов, предоставлять доступные финансовые ресурсы и ежедневно повышать качество предоставляемых услуг. Мы предоставляем одинаковую возможность всем заинтересованным и потенциальным кандидатам, желающим присоединиться к большой команде Банка. Мы активно поддерживаем идеи Правительства страны и призываем всех заинтересованных в работе женщин следить за объявлениями о вакансиях и участвовать в конкурсах. Первый Микрофинансовый Банк –Партнер вашего развития.

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