«МегаФон Таджикистан» продолжает сотрудничать с Таджикским государственным университетом права, бизнеса и политики (ТГУПБП) в рамках своего социально-образовательного проекта «Молодежь будущего». Оператор принял участие в научной конференции, посвященной интернету, и продемонстрировал новые возможности цифровых технологий.

Проект «Молодежь будущего» помогает студентам стать еще успешней в учебе, получить знания, необходимые для дальнейшей карьеры. Но эта информация может быть полезной и в повседневной жизни. На научной конференции представители компании «МегаФон Таджикистан» выступили с презентацией на тему «Интернет: мир цифровых возможностей». Студенты первого курса факультета телекоммуникаций и инноваций познакомились с историей развития Всемирной сети, узнали о современных трендах и новых цифровых решениях: концепции умного дома, онлайн-оплате услуг и т.д. Некоторые из этих технологий уже сейчас доступны абонентам «МегаФон Таджикистан».

«Перефразируя слоган нашей компании, можем сказать: знания начинаются с тебя! На наших мастер-классах и лекциях студенты узнают много нового, получают практический опыт в сфере мобильной связи, маркетинга, связей с общественностью, цифровых решений. А главное, программа каждого занятия разрабатывается с учетом новейшей информации. Это позволяет участникам проекта получать наиболее актуальные знания», – говорит Далер НАИМОВ, руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области.