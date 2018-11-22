В декабре будет ровно год, как генерал-майор милиции Шариф Назарзода стал главой УМВД по городу Душанбе.

- У нас есть сведения, что, в так называемый «День школы» сотрудники милиции проводят не только беседы, но и, например, у школьников отнимают телефоны, обыскивают сумки, следят за тем, во что они одеты и т.д. Родители недовольны. Милиция имеет право это делать?

- Я объясню подробнее. «День школы» был задуман для профилактики и пресечения преступлений, незаконных действий, привлечения в экстремистские партии и течения.

Сотрудники милиции, закрепленные за учебными учреждениями, совместно с администрацией школы проводят воспитательную работу, с наиболее трудно воспитуемыми учащимися, так называемыми неофициальными "лидерами", проводится профилактическая работа.

Хочу отметить, что каких-либо фактов незаконных изъятий у школьников телефонов, обысков сумок не установлено, это слухи. Но! Конечно, как я уже говорил, мы проводим оперативное наблюдение за действиями учащихся, и если есть подозрение, если выясняется, что у кого-то есть телефон или тот же нож, последние изымаются, но делается это на законных основаниях, с составлением протокола. После проведения профилактической беседы указанные предметы возвращаются родителям.

В России был недавно теракт, сколько погибших было от рук несовершеннолетнего. У нас такого не должно случиться.

В то же время, если кто-то знает о незаконном обыске сумок, могут обращаться к нам в УМВД. Среди милиционеров был проведен инструктаж, что без надобности они не должны заходить на территорию школ. Что касается наличия книг, отсутствия галстука, наличия коротких юбок или разноцветных волос - мы за этим не следим, за этим следят сотрудники управлений образования.

Полную версию интервью читайте в сегодняшнем номере газеты «Asia-Plus»

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