In accordance with the draft law on the national budget for 2019, Agroinvestbonk should repay 40 million somoni to the government next year. The draft law on the national budget for 2019 is currently being discussed by deputies of the Majlisi Namoyandagon (Tajikistan’s lower chamber of parliament).

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд