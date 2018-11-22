Посол Мэрилин Йоcефсон 20 ноября вручила свою верительную грамоту президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. Таким образом, Посол Йосефсон официально приступила к выполнению своих обязанностей в качестве Главы Представительства Европейского Союза в Республике Таджикистан.
Во время церемонии Президент Рахмон выразил свою признательность за продолжительное плодотворное сотрудничество между Таджикистаном и Европейским Союзом и с оптимизмом оценил дальнейшее укрепление отношений по широкому кругу сфер, представляющих взаимный интерес, озабоченность и выгоду.
Посол Йосефсон передала поздравления Европейского Союза в связи с важным достижением – пуском первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции. Она также подчеркнула свою готовность развивать более тесную взаимосвязность между Европейским Союзом и Таджикистаном и активно продолжать углублять и расширять уже существующие многогранные отношения:
"Плодотворное сотрудничество между ЕС и Таджикистаном на самом деле не только желательно, но и важно. Мы вместе сталкиваемся со множеством актуальных вопросов. Я говорю о таких вещах, как мир и безопасность, изменение климата, устойчивое управление водно-энергетическими ресурсами, инновации и технологический прогресс, равномерное и устойчивое развитие, а также вызовы в сфере развития международного порядка, основанного на правилах, верховенстве закона и правах человека. У нас есть возможности внести свой неоценимый вклад в этом отношении.
Продолжая нашу совместную тесную работу на двусторонней, региональной и международной основе по широкому кругу тем, мы тем самым вносим свой вклад в дальнейшее процветание, безопасность и устойчивость наших народов и обществ". Заседание Совета по сотрудничеству между Европейским Союзом и Таджикистаном, а также встреча Министров иностранных дел ЕС и стран Центральной Азии, которые состоятся в конце этой недели в Брюсселе, послужат дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в вышеупомянутых сферах.
Г-жа Йосефсон ранее работала в Постоянном Представительстве Швеции при Европейском Союзе в Брюсселе, а также получила богатый опыт работы в Европейской внешнеполитической службе и Организации Объединенных Наций.
СПРАВКА "АП":
Европейский Союз объединяет 28 стран-членов и является крупнейшим донором в мире. Таджикистан получает основную долю двусторонней помощи ЕС в Центральной Азии: 251 млн. евро на период 2014-2020 гг. В течение этого периода сотрудничество в области развития между ЕС и Таджикистаном охватывает три ключевых сектора: образование (с упором на общее среднее образование и профессионально-техническое образование и подготовку), здравоохранение (с прицелом на первичную медико-санитарную помощь и финансирование здравоохранения) и развитие сельских регионов (включая поддержку аграрной реформы, предпринимательство в сельских районах, реформа в сфере ирригация и водного сектора, а также содействие управлению природными ресурсами).
ЕС также поддерживает проводимые страной реформы в сфере систем управления, торговой политики и управления государственными финансами.
Кроме того, Таджикистан получает региональную и тематическую помощь в таких областях, как управление границами, контроль за наркотиками, образование, демократия и права человека, негосударственные структуры, энергетика, транспорт, развитие малых и средних предприятий, мир и стабильность, водные ресурсы, охрана окружающей среды и радиационная безопасность. ЕС осуществляет свою деятельность в Таджикистане с 1992 года и помогает развитию страны, предоставляя гранты на сумму примерно 35 миллионов евро в год.
Контакты: Представительство ЕС в Таджикистане
Адрес: ул. Адхамова, 74, Душанбе, Таджикистан, 734013
Тел: ( +992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21
Эл. почта: Delegation-Tajikistan-PIC@eeas.europa.eu
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