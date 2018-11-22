Строительство подземных объектов Рогунской ГЭС на левом и правом берегу реки Вахш начнутся после выбора подрядчика.

«Известен уже проектировщик этих объектов, подрядчики будут выбраны позже», - сообщили «АП» в ОАО «Рогунская ГЭС».

Источник отметил, что подземные работы на левом и правом берегу реки, которые в частности включают строительство тоннелей различного назначения, планируется проводить в рамках очередных – 3-го и 4-ого этапов строительства Рогунской ГЭС.

Победители третьего и четвертого лота будут выбраны посредством проведения международного тендера по строительству объектов Рогунской ГЭС.

Стоимость этих работ пока не сообщается.

Напомним, в 2016 году был проведен международный тендер «О проектировании, закупке и строительства объекта ГЭС «Рогун» по двум лотам.

Первый лот подразумевал закупку оборудования. Этими работами с привлечением отечественных и иностранных субподрядчиков занимается сам заказчик (ОАО «Рогунская ГЭС»).

Победителем второго лота (Строительство плотины) стала итальянская компания Salini Impregilo, которая до настоящего времени подняла дамбу до высоты почти 80 метров. В целом высота плотины должна будет составить 335 метров.

Общая стоимость всех четырех лотов оценивается в $3,9 млрд. В частности, размер второго лота, который предполагает строительство плотины, составляет $1 млрд. 950 млн.

Отметим, что 16 ноября этого года состоялся запуск первого из шести гидроагрегата Рогунской ГЭС. Ожидается, что второй агрегат станции заработает весной будущего года.

В целом, строительство Рогунской ГЭС планируется завершить полностью к 2033 году.

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