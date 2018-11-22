План осеннего призыва в ряды Вооруженных сил Таджикистана на 22 ноября перевыполнен и по республике составляет 101%, сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана, майор Ориф Нозимиён.

На сегодняшний день завершается распределение новобранцев по войсковым частям и соединениям, большинство из них приняли воинскую присягу и проходят курсы молодого бойца.

Осенний призыв в ряды Вооруженных сил Таджикистана стартовал 1 октября и продлится до 30 ноября.

По данным оборонного ведомства страны, в ряды таджикской армии призываются молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

В текущем призыве заметен рост числа молодых людей, идущих в армию добровольцами. В частности, в Согде 1000 новобранцев-добровольцев отправились служить Родине.

В этом году Республиканскую комиссию по организации осеннего призыва возглавляет вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus