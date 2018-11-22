Введенный утром, 22 ноября, временный запрет на движение грузовиков с прицепом по автододороге Душанбе-Худжанд отменен, об этом «АП» сообщили в филиале компании «Инновейтив Роуд Солюшнз» (IRS), обслуживающий автодорогу Душанбе-Худжанд-Чанак.

Временный запрет на передвижение по автодороге Душанбе-Худжанд был введен для грузовиков с прицепом и фур в связи с интенсивным снегопадом на горных перевалах через которые проходит трасса.

Чуть более часа грузовикам было запрещено движение по дороге.

После того как сотрудники филиала компании IRS осуществили обработку дороги специальными противоскользящими материалами для обеспечения стабильного движения автотранспорта ограничения были сняты.

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