Tashkent Fashion Week узбекские журналисты называют «самым ожидаемым и красочным событием осени»; в этом году мероприятие проходит в столице Узбекистана с 21 по 26 ноября. Кроме дизайнеров из центрально-азиатского региона в Ташкент приехали мастера из Италии, России, Китая, Кореи и других стран. Из Таджикистана на мероприятие поедет дизайнер Хуршед Сатторов.
В Ташкент он отправится сегодня ночью с премьерой коллекции «Чакан», которую представит на закрытии Недели высокой моды 26-го ноября.
- В этом году я участвую вне конкурсной программы, в качестве почетного гостя, - рассказывает Хуршед. – В 2016 году, когда я впервые принял участие в Tashkent Fashion Week, я стал обладателем трех наград – «Лучший дизайнер», «Лучшая коллекция» и «Лучшее модное представление». По условиям мероприятия я больше не могу принимать участие в конкурсной программе, по крайней мере, в ближайшие несколько лет».
Новая коллекция таджикского дизайнера будет состоять из двенадцати моделей женских чапанов, расшитых авторским орнаментом традиционного орнамента таджиков – чакана.
- За основу я взял традиционный орнамент, но пропустил ее сквозь призму своего творческого видения. Так что привычный узор предстанет в новой, современной интерпретации. Вся работа выполнена вручную, - объясняет дизайнер.
А это наряды из предыдущей коллекции Хуршеда
В течение пяти дней в рамках Tashkent Fashion Week пройдут несколько мероприятий: фестиваль «Национальное платье», Tashkent Fashion Performance, авторские показы узбекских и зарубежных дизайнеров, благотворительный показ, выставки тканей и одежды.
Хуршед Сатторов принимает участие в модных фестивалях не первый год. В частности, он уже становился участником Tashkent Fashion Week в 2016 году, а в прошлом году дизайнер принял участие в традиционном фестивале «Шелк и специи» в Бухаре, где его встречали бурными овациями.
- У меня появились свои постоянные покупатели на узбекском рынке, - признается Сатторов. – С марта следующего года мы запускаем грандиозный проект совместно с одним узбекским дизайнером, который охватит страны Средней Азии. О концепции проекта поделюсь в скором времени.
Хуршед отмечает, что модная индустрия в Узбекистане развивается семимильными шагами и ушла далеко вперед. Узбекские дизайнеры с успехом представляют свои коллекции в Европе и Америке, популяризировав икат и адрас по всему миру. Он выражает досаду оттого, что мы не сумели опередить своих соседей в этом вопросе.
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