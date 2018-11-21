В прошлую пятницу, 16 ноября, состоялся запуск первого из шести агрегатов Рогунской ГЭС. За церемонией, в которой принял участие сам президент Таджикистана Эмомали Рахмон, наблюдали и в соседней стране Узбекистан.

В рамках проекта «Салом, соседи!» мы решили узнать, что сейчас думают о запуске Рогунской ГЭС обычные узбекистанцы, а также эксперт, член Международной академии наук по экологии, безопасности человечества и природы Анвармирзо Хусаинов.

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