В прошлую пятницу, 16 ноября, состоялся запуск первого из шести агрегатов Рогунской ГЭС. За церемонией, в которой принял участие сам президент Таджикистана Эмомали Рахмон, наблюдали и в соседней стране Узбекистан.
В рамках проекта «Салом, соседи!» мы решили узнать, что сейчас думают о запуске Рогунской ГЭС обычные узбекистанцы, а также эксперт, член Международной академии наук по экологии, безопасности человечества и природы Анвармирзо Хусаинов.
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