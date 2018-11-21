Таджикский актер, директор областного театра музыкальной комедии имени Ато Мухаммаджонова города Бохтар Аловуддин Абдуллоев удостоен приза «За лучшую мужскую роль» Международного фестиваля «Айтматов и театр», сообщает сегодня сайт Минкультуры страны.
Фестиваль, посвященный 90-летию великого писателя Чингиза Айтматова, проходил с 12 по 17 ноября в Бишкеке.
Театр музыкальной комедии имени Ато Мухаммаджонова города Бохтар представил на суд жюри и зрителей спектакль «Плаха» по одноименному произведению Айтматова в постановке главного режиссера Парвиза Раджабзода.
17 ноября в Бишкекском театре оперы и балета состоялась церемония закрытия Фестиваля и вручения наград победителям и дипломантам фестиваля. Таджикские артисты были награждены специальным дипломом министерства культуры, информации и туризма Республики Кыргызстан.
Народный артист Таджикистан Аловуддин Абдуллоев удостоился приза «За лучшую мужскую роль», а артист театра Курбонмухаммад Шукуров – приза «Лучшая мужская роль второго плана», сообщает пресс-центр министертсва культуры Таджикистана.
Международный театральный фестиваль «Айтматов и театр» проводится раз в три года, и ставит своей задачей популяризацию творческого наследия великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова.
Барқияи тасаллияти Эмомалӣ Раҳмон ба президенти Афғонистон
Ҳабси ҳафт корманди зиндони Хуҷанд барои хунукназарӣ
Барқарор шудани алоқаи Tcell ва ҷубронпулӣ ба муштариён
Ҳукми ҳабси абад ба роҳбари гурӯҳи ҳамлаварон ба сайёҳони хориҷӣ
Се тоҷикистонии мавриди ҷустуҷӯ барои ифротгароӣ ба ватан баргаштанд
Алоқа аз Tcell дар Тоҷикистон аллакай 17 соат боз кор намекунад
Вохӯрии котибони Шӯрои амнияти кишварҳои узви ИДМ дар Маскав
Нокомии Шоира дар қувваозмоии роҳёбӣ ба даври нимфиналии мусобиқаи ҷаҳонии бокс
Шубҳаи ҷиддии аудиторон аз фаъолияти “Барқи тоҷик” дар ояндаи наздик
Раиси парлумони Ӯзбекистон аҳамияти байнулмилалии нерӯгоҳи Роғунро таъкид кард
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста