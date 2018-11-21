14-15 ноября, в бизнес истории Центральной Азии произошло знаменательное событие, когда в Душанбе, в рамках Startup Ecosystem Summit (SES), собрались ведущие представители частного сектора и ключевые стейкхолдеры стартап-экосистемы Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Грузии. Это первый серьезный шаг бизнес-платформы StartupStan, который был предпринят в сотрудничестве с Госкомитетом по инвестициям и управлению госимуществом Республики Таджикистан.

Ниже приводим несколько выводов о том, какое значение и какую цель имеет первый Startup Ecosystem Summit для Таджикистана и, в целом, для участников из стран Центральной Азии и ближнего зарубежья.

Сатартап-экосистема – это не про экологию

Когда мы начали запускать данный проект, то каждый второй наш потенциальный партнер и даже ведущие представители соответствующих органов задавали нам вопросы: «Это экологический Саммит?»

Открытие Саммита: директор КМП Дилшод Джураев, заместитель председателя Госкоминвеcт Нигина Анвари, страновой директор ПРООН Ян Харфст и глава представительства JICA Хидеки Танабе

Хочу сразу отметить, что Startup Ecosystem Summit не имеет ничего общего с экологией, основной ориентир - экосистемы предпринимательства. А именно: какие предпосылки и условия нужны, чтобы бизнес развивался ускоренными темпами, какие условия должны быть в наших странах, чтобы развивать предпринимательский потенциал общества и какие меры мы должны предпринять, чтобы сохранить предпринимательский электорат для развития наших стран? Вопрос чисто экономического характера, без политики.

SES: коротко о главном

В своей вступительной речи, директор Клуба молодых предпринимателей Дилшод Джураев выразил благодарность лидерам стран региона, которые создают благоприятные условия новому поколению предпринимателей для тесного и взаимовыгодного сотрудничества.

На повестке дня Саммита были рассмотрены 4 вопроса (сессии).

Первая сессия была посвящена вопросам регуляторной среды.

Презентуя проект StartupStan на первой панели Саммита, гендиректор 55Group Равшан Курбанов определил миссию проекта: «StartupStan, как нейтральная платформа, должна собрать молодых предпринимателей, инвесторов, представителей вузов и других заинтересованных сторон из разных стран региона в одну единую площадку для постоянного взаимовыгодного диалога».

Заместитель председателя Госкоминвест Нигина Анвари и генеральный директор 55Group Равшан Курбанов

Заместитель гендиректора АНО «Сколково Форум» Олег Мосяж был приглашен на Саммит, чтобы поделиться опытом создания стартап-экосистемы в России. В своем выступлении он называл цель функционирования «Сколково», как саморазвивающуюся инновационную экосистему, направленную на создание рабочих мест в новых компаниях и обеспечение притока талантливых людей. Также он призвал участников Саммита к сотрудничеству с инфрастуртурой “Сколково”.

Бизнес-консультант из Узбекистана Азиз Рахимов в своем выступлении позитивно оценил перспективу регионального сотрудничества в области технологического предпринимательства.

“Страны Центральной Азии имеют много общего, каждая из стран региона имеет области, где она впереди, - подчеркнул он, - Был бы интересен обмен менторами и трекерами, в том числе и через электронные сети”. Он также рассказал о возможностях продвижения стартапов в других странах региона.

Говоря о процессе построения стартап-экосистемы в Таджикистане, советник ПРООН Фируз Саидходжаев призвал всех участников Саммита к дальнейшему тесному сотрудничеству в этом направлении. «Я надеюсь увидеть в скором будущем наши города – Астану, Алматы, Ташкент, Бишкек, Ашхабад и Душанбе в числе развитых экосистем региона», - заключил он.

На Саммите приняли участие более 100 стейкходеров из 6 стран: это бизнес-эксперты, предприниматели, представители власти и международных организаций

Вторая сессия - Инфраструктура для системного развития стартапов.

В качестве спикера на этой сессии выступил директор бизнес-инкубатора «Future Laboratory» Иракли Кашибазе (Грузия). Он презентовал кейс о том, как трансформировать систему образования для повышения качества стартапов в Центральной Азии и рассказал об опыте Грузии в деле продвижение курсов по инновационным навыкам в грузинских школах. Целью данной программы является обучение до 20 тыс. программистов до 2020 года. По словам эксперта, это особо важно на фоне той перспективы, что за последующие 15 лет 47% всех рабочих мест в мире будут автоматизированными.

Говоря об успехах Грузии в инновационном плане, он отметит следующее: «Нам удалось достичь определенных успехов в этой области, потому что у нас не было нефти, и мы были вынуждены выбрать этот путь».

Участники сессии по регуляторной среде 1 /7

Игорь Овчаренко, консультант Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» (Казахстан), который финансирует и управляет международным IT-стартапом Astana Hub, рассказал о поставленных целях и задачах Astana Hub. До 2025 году они намереваются вывести на рынок как минимум один стартап-единарог ( $1 млрд.) - вот такой у них KPI!

Об опыте выстраивания партнерских отношений между стартапами и корпорациями рассказала Александра Филатова, менеджер международных проектов Generation S (Российская Венчурная Компания) - крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы.

По ее словам, за последние годы корпорации все больше начали заказывать корпоративные инкубационные программы. «Это мировой тренд и все крупные корпорации начинают осознавать актуальность данной тематики, - подчеркнула она, - например, во Франции уже в 92% корпораций вовлечены стартапы».

Александра Филатова также призвала всех участников экосистемы нашего региона быть активными участниками тех открытых программ, которые регулярно объявляет Generation S.

«Мы всегда в поиске интересных проектов из Центральной Азии», - заявила она.

Советник по развитию частного сектора DFID Центральной Азии Раул Харбанда выступил на Саммите с позиции донора.

Он заявил, что за последующие 4 года DFID планирует внести ощутимый вклад в развитие стартап-экосистемы Таджикистана и Кыргызстана путем построения сети бизнес-инкубаторов, что даст возможность многим молодым людям обеих стран развивать малый и средний бизнес и, тем самым, создавать рабочие места.

Алим Хамитов рассказал об опыте создания Ассоциации бизнес-ангелов в Казахстане. По его словам, на сегодня в этой стране живут порядка 12000 людей, у кого на счету более 5 млн. долларов. Это означает, что сфера ангельского инвестирования для нашего региона имеет хорошую перспективу.

Слева направо: спикеры SES Масрур Ишанов, Аман Тентиев и Иракли Кашибадзе

Одна из самых последних и насыщенных презентаций была от основателя и управляющего партнера «Tech Farm» Амана Тентиева. Его компания, которая инкубирует IT-стартапы, опирается на прогнозы, в соответствие с которыми мировой доход E-commerce к 2022 будет составлять $2,5 трлн. (в 2016 г – $1,3 трлн.), а рынок финтехнологий с 2,4 трлн. (в 2016 г.) достигнет до $8 трлн. к 2022г.

Также он привел статистику интернет пользователей стран Центральной Азии: Узбекистан - 15 млн. 500 тыс., Казахстан – 13 млн, Кыргызстан – 2 млн. и Таджикистан – 1 млн. 700 тыс.

Основными проблемами в этой области эксперт назвал слабое развитие логистической инфраструктуры, слабую финансовую инфраструктуру, отсутствие культуры онлайн покупок и платежей, а доля безналичной оплаты в интернет магазинах составляет менее 10%.

По словам Амана, на сегодняшний день 70% населения Центральной Азии не вовлечены в процесс e-коммерца, что дает нам огромные возможности для перспективы в данной области.

Абдулло Курбонов и его неизменная философия «Алиф»…

В рамках данного Саммита также были обсуждены темы касательно инвестиций и финансов для стартапов, а также IT-стартапов, как основы цифровой экономики.

Соучредитель проекта «Алиф Сармоя» Абдулло Курбонов выступил с кейсом о примере привлечения инвестиций для стартапов в Таджикистане.

Болатбек Оспанов, основатель проекта Smart Satu (Казахстан), рассказал о своем опыте масштабирования бизнеса в Центральной Азии.

Шухрат Мирзоев раскрыл тему социального предпринимательства и о рисках, связанных с бизнесом на грантовые средства.

Шарафутдин Нуритдинов поделился опытом развития маркетплейса в Узбекистане – Arba.uz, и рассказал о проблемах и решениях, которые сопровождали его на этом пути.

И что Саммит?

Проведя первый SES в Душанбе с участием экспертов и заинтересованных лиц из 6 стран региона, мы извлекли следующие уроки:

Приглашая ведущих зарубежных экспертов из сферы инновационного предпринимательства в Таджикистан, мы в первую очередь выражаем свою лояльность и готовность к грядущим технологическим прорывам в нашем регионе;

Саммит состоялся

Мы стремимся получить международный опыт; ведь именно благодаря обмену знаниями и навыками мир развивается сбалансировано, а сбалансированное развитие нашего региона – это как раз гарант его дальнейшей стабильности;

Формат нашей встречи вполне можно назвать тестовым, но тем не менее он уже показал свою эффективность и дает нам надежду на жизнеспособность. При первой встрече мы были близки к тому, чтобы найти удобный формат для дальнейшего взаимодействия с нашими партнерами. Теперь важно, чтобы наш диалог имел долгосрочный и систематический характер;

На данный формат взаимодействий мы смотрим более широко и нацелены на то, что оно вполне может стать механизмом трансфера опыта, знаний и технологического прорыва в масштабах Центральной Азии и ближнего зарубежья;

Представители частного сектора каждой страны региона имеют свои уникальные возможности для дальнейшего диалога. Наши страны могут обмениваться ресурсами и возможностями во благо взаимного развития. Например, Казахстан может воспользоваться своими инвестиционными возможностями на региональном масштабе; у Узбекистана – огромный быстрорастущий рынок для реализации товаров и услуг; а Таджикистан и Кыргызстан могут быть как площадками для реализации новых продуктов, так и HR-ресурсами для реализации проектов на региональном уровне.

StartupStan в лицах

Все участники технологического предпринимательства в регионе понимают один очень важный фактор: инновационные проекты не любят ограниченных локаций! Поэтому, самое ценное, что нас объединяет – это взаимный интерес к дальнейшему бизнес-партнерству и возможности масштабирования наших продуктов.

На второй день Саммита, в рамках бизнес-диалога, заинтересованные представители частного сектора Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана рассматривали возможность создания Консорциума по технологическому развитию Центральной Азии. Представители России и Грузии, как партнеры по региону, тоже поддержали данную инициативу.

В результате была создана рабочая группа по дальнейшему обсуждению идеи создания Консорциума. Теперь стороны ищут механизмы реализации данной инициативы.

Партнерами Саммита выступили ПРООН Таджикистан, JICA, American Space, AmCham, Клуб молодых предпринимателей, медиа-холдинг «Азия-Плюс», «Имкон-консалтинг» и маркетинговое агентство полного цикла «Хаматарафа».