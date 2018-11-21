АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Национальном Музее Таджикистана (проспект И. Сомони,11) состоится открытие выставки «Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания». Открытие в 11:30

- В Душанбе показом фильма «Мой Папаротти» открывается Четвёртый фестиваль корейских фильмов. Все кинопоказы в рамках фестиваля пройдут в кинотеатре "Кайхон". Вход на просмотр фильмов свободный, за исключением официального открытия мероприятия.

- В Душанбе продолжится фестиваль французских фильмов, организованный посольством Франции в Таджикистане. Кинопоказы ежедневно проходят в кинотеатре «Ватан». Начало в 17:30.

- Футбольные клубы «Панджшер» и «Эсхата» поборются за право выступить в следующем году в высшей лиге Таджикистана. Матч пройдет на стадионе имени Уктама Маматова в районе Джалолиддина Балхи и начнется в 13:00 часов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 НОЯБРЯ

1962 – Создан Союз кинематографистов Таджикистана

2010 – В Таджикистане в День флага началось строительство флагштока в Душанбе;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 НОЯБРЯ

1935 – родился композитор Саид Хамраев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, в долинах дождь, в горных и предгорных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, дождь (выше 2200м снег) ночью и утром местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 4-9 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, осадки (дождь, снег), по ЗГБАО местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -4+1, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 11-16 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения – По РРП – Облачно с прояснениями, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью -2+3, днем 1-6 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, временам небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Бохтар – Облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 13-15 тепла. г. Куляб – Облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 4-6 тепла.

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