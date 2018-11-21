Изменения в погоде связаны с прохождением волн с юго-западных районов, сообщили «АП» в Агентстве по гидрометеорологии РТ.
По прогнозам синоптиков, в Душанбе и Районах республиканского подчинения снег пока не выпадет, чего не скажешь о горных районах.
«До 25 ноября по всей республике ожидается переменная облачность. В отдельных районах РРП, в предгорьях Согдийской и Хатлонской областях и по западу ГБАО временами сильные дожди, местами с переходом в снег»,- сообщили в агентстве.
«В Душанбе до конца месяца ожидается только дождь. В горных районах страны днём могут выпадать осадки в виде мокрого снега, ночью с переход в снег»,- отметили в ведомстве.
Между тем, завтра в Душанбе сохранится переменная облачность, временами дождь, температура воздуха днём прогреется до 12 градусов, ночью плюс 6.
В Хатлоне облачно с прояснениями, дождь (выше 2200м снег) ночью и утром местами сильные. Температура в долинах ночью 6-11 тепла, днем 12-17 тепла. В предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 4-9тепла.
В Согдийской области облачно с прояснениями, в долинах дождь, в горных и предгорных районах местами сильные садки дождь с переходом в снег. Температура в долинах ночью 3-8 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью -1 -6 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
По ГБАО облачно с прояснениями, осадки (дождь, снег), по западу ГБАО местами сильные. Температура воздуха по западу ГБАО ночью -3 +1 тепла, днем 1-6 тепла, по востоку ГБАО ночью 11-16 мороза, днем 0-5 градусов мороза.
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