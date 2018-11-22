Правительство Таджикистана утвердило Порядок оценки воздействия объектов на окружающую среду.

Данный нормативный документ, который имеется в распоряжении редакции «АП», классифицирует объекты по категориям в зависимости от характера их воздействия на окружающую среду.

Также в нем приведены критерии, определяющие категории опасности объектов для окружающей среды.

Новый Порядок заменит Перечень объектов и видов деятельности, для которых обязательна разработка материалов по оценке воздействия на окружающую среду и Порядок организации и проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Комитету по охране окружающей среды постановлением правительства поручается привести свои нормативные акты в соответствии с новым порядком.

Квалификация уровня опасности объектов

Все объекты в зависимости от уровня негативного воздействия на окружающую среду делятся на четыре категории.

Объекты разделены на категории для повышения контроля за опасными производственными объектами или, наоборот, снижения контроля за ними.

Категория «А»

Наиболее опасными для окружающей среды объекты (объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду) размещены в категорию «А». К таким объектам в частности отнесены тепловые станции, цементные заводы, месторождения топливных ресурсов (нефть, газ, уголь и др.), заводы черной и цветной металлургии, кожевенно-дубильные предприятия, высоковольтные линии электропередач, полигоны радиоактивных отходов, мусоросжигательные заводы, фармацевтические заводы и прочее.

Отмечается, к примеру, что тепловые электростанции загрязняют атмосферу выбросами, которые содержат сернистый ангидрид, двуокись серы, оксиды азота, сажу, пыль и золу.

Категория «Б»

Объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду, вошли в категорию «Б». Такими объектами признаны асфальтобетонные заводы, водозаборы, железнодорожные депо, животноводческие комплексы, хранилище пестицидов, мебельные и мукомольные комбинаты и другие.

Категория «В»

В категорию «В» отнесены объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду. Здесь в частности фигурируют автозаправочные станции, базовые станции для мобильной связи, автопарки, зернохранилища, звероводческие хозяйства, ковровые фабрики, бойни, химчистки и так далее.

Категория «Г»

Объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, находятся в категории «Г». К наиболее безопасным объектам отнесены кладбища, бани и сауны, вулканизация, пункты мойки автомобилей, хранилища сельхозпродукции, хлебопекарни, теплицы, гаражи и прочее.

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