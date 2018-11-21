Бывший президент Федерации мигрантов СНГ, Каромат Шарипов, записал 25-минутное видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, которого он просит помочь ему вернуться в РФ.
Каромат Шарипов был доставлен в Таджикистан 13 декабря прошлого года рейсом Москва-Куляб, на следующий день после того, как Мособлсуд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в незаконном получении российского гражданства.
«Изгнание Каромата Шарипова было преднамеренным актом в интересах отдельных лиц в Таджикистане и России, которым было страшно, что защита граждан, которая должна осуществляться со стороны государств, перешла в руки движений и отдельных общественных деятелей» - заявил Шарипов в видеообращении которое было опубликовано 17 ноября на его канале в YouTube.
Каромат Шарипов считает себя законопослушным гражданином России, называет Путина мудрым человеком и просит его принять меры, которые будут направлены на благо народов стран Содружества, в частности Таджикистана и России.
Каромат Шарипов в 2007 году стал инициатором созыва первого съезда народов Таджикистана в России. В ходе работы съезда было принято решение о создании Общероссийского общественного движения “Таджикские трудовые мигранты”, на котором на альтернативной основе единогласно он был избран председателем.
А в 2016 году Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление Министерства юстиции РФ о ликвидации движения "Таджикские трудовые мигранты" за нарушения, выявленные в уставе и протоколах съездов.
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Кулли ахбор
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Патриот2
Фирдавс, может ты и где то прав, насчёт нашего будущего, но..... Этого насильника ещё не признали невменяемым, не опережай события. Всех, кто был повинен в смерти наших земляков, сурово наказали.. Приведи пример, если я не прав... Насчет России для россиян.. Россия приютила и даёт возможность заработать миллионам нашим согражданам. Тем, кто уважает законы и традиции этой страны. Раб не может сам залезть в долги, приехать к рабовладельцу в страну, принять условия работорговца, начать зарабатывать и потом жаловаться, что его угнетают. В России поверь с уважением относятся к нам, если мы оформили все бумаги по закону, официально трудоустроились и не нарушаем законы России. Предлагаю зайти в контакт и найти группу "молодёжь Таджикистана в России". Наши молодые ребята активно участвуют в культурной и спортивной жизни России (в данном случае в жизни Татарстана) и посмотрите сколько уважения и похвал они заслужили от местного населения... Думаю, если бы нарушали закон любой другой страны, то нас бы тоже по голове не погладил... Жить надо по закону и по понятия.. Спасибо брат
Фирдавс2
Салом Алейкум Каромат Ака. Ваш случай когда Вас год назад лишили гражданство через суд в России - это цветочки, вспомните случай с маленькой девочкой 6 лет Хувайдо, её бедняжку сосед заманил изнасиловал, задушил а тело выбросил в мусор, а его вдруг тот же самый гуманный российский суд признал невменяемым, хотя тот вроде и в армии служил, и права водительские имел. Так что Каромат ака, Россия для русских, а я и ты, или же Вы, как тебе/Вам угодно являемся для матушки России пушечным мясом - быдлом, не имеющими право что либо говорить вслух. Мы там нужны как рабы, вот и всё. Россия - это Российская Империя, не забывай.
Дай Аллах долгих лет жизни Рехмону Эмомали, чтобы достроил Рогун, как заработает 6-ой агрегат и 3,6 млн. МГВ - это почти как 200 тыс. баррелей нефти в день, заживём иншоЛЛОХ, будут русские девушки работать гувернантками и няньками в домах наших, все будет хорошо, иди получать паспорт своей родины, скоро ты будешь гордится нашей страной. Каждый второй таджик будет баем, будем как арабы в эмиратах жить, это вопрос 5-6 лет.
Азиз Фирдавс19
Ему надо в Европу!!! Нечего в рашке делать в год от год будет все хуже и хуже... Жаль Каромата !