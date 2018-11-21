Азиатский банк развития (АБР) назначил г-на Шиксин Чен (Shixin Chen) вице-президентом операционного отделения 1.

Господин Чен будет отвечать за деятельность АБР в Департаменте Южной Азии и Департаменте Центральной и Западной Азии, включая Таджикистан.

Чен в настоящее время возглавляет Департамент международного экономического и финансового сотрудничества при Министерстве финансов Китайской Народной Республики (КНР). С 1998 года г-н Чен занимал руководящие должности в Министерстве финансов, курируя области государственных финансов и партнерских отношений с многосторонними банками развития.

Он был исполнительным директором Всемирного банка по КНР с 2013 по 2016 год и с 2016 года является директором по КНР в Совете директоров Нового банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. С 2012 по 2014 год он был директором в Совете директоров Фонда кредитных гарантий и инвестиций.

Шиксин Чен имеет докторскую степень по экономике в высшей школе Научно-исследовательского института фискальной науки и степень магистра по управлению государственной политикой программы Мейсона школы правительства Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году общий объем помощи АБР составил 32,2 миллиарда долларов США, включая софинансирование в размере 11,9 миллиардов долларов США.

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