Таджикистан за десять месяцев этого года получил гуманитарную помощь на сумму около $39 млн.

Гуманитарная помощь общим весом более 20 тысяч тонны оказана республике 57 странами мира, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Главными донорами Таджикистана в январе-октябре этого года являлись Индия (16,2%) и Россия (15,6%). На две эти страны приходится почти около трети от общего объема помощи.

Пятая часть помощи приходится на Швейцарию и Китай, доля которых в общем объеме составляет 11,2% и 11,1% соответственно.

Объем гуманитарной помощи Таджикистану по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился почти вдвое: в январе-октябре 2017 года республика получила такую помощь на общую сумму более $65,1 млн.

При этом количество стран-доноров в прошлом году было меньше – 51 страна мира.

Более половины гуманитарной помощи в прошлом году приходилась на Китай (33,6%) и Россию (19,2%).

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