Верховный суд Таджикистана 21 ноября, приговорил к пожизненному заключению Хусейна Абдусамадова, главу группировки, напавшей на велотуристов в Дангаре летом этого года, сообщает Радио «Озоди».

Ещё двое фигурантов этого дела Кароматулло Ганиев и Бехруз Сафоев, приговорены к 16 годам лишения свободы. Кроме того, ещё 12 человек получили сроки от одного до полутора лет лишения свободы, за несообщение о преступлении (статья 347 УК РТ).

Абдусамадов был осужден за убийство с особой жестокостью, терроризм, экстремизм, организацию преступного сообщества, умышленное уничтожение имущества, вовлечение граждан в участие в боевых действиях за рубежом.

Источник в Верховном суде сообщил «АП», что приговоренный признал свою вину, но не раскаялся.

Открытый процесс за закрытыми дверями

Выездной судебный процесс проходил в СИЗО Минюста. Ранее Верховный суд республики сообщал, что заседание суда будет открытым, однако по внутренним правилам вышеназванного следственного изолятора, туда могут попасть лишь те лица, которые имеют специальные разрешения. В результате на суд журналисты так и не попали.

Крупнейший теракт

Нападение на иностранных туристов произошло 29 июля этого года на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области.

Тогда погибли четверо путешественников: 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили ранение.

Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов, остальные четверо напавших были ликвидированы в ходе спецоперации по их задержанию.

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