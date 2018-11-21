Смертельное дорожно-транспортного происшествие, которое произошло днём 20 ноября на дороге Душанбе-Худжанд, произошло после выезда грузового автомобиля на встречную полосу, сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что Абдувохид Шарипов водитель грузовой автомашины «Mercedes-Benz» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной SsangYong Musso под управлением Тура Хусейнова.
«В момент, когда перед столкнувшимися машинами остановились другие автомобилисты, ещё один грузовик Mercedes-Benz под управлением Джамолиддина Носирова врезался в Opel Astra и другой грузовой автомобиль Mercedes-Benz. От удара эти автомобили столкнулись с SsangYong Musso и Mercedes-Benz»,- сообщает пресс-служба.
В результате ДТП пассажиры Opel Astra 26-летняя Мадина Ниёзова, младенец Али Латифов, 44-летняя Нилуфар Маъруфова и пассажир SsangYong Musso Джурабой Голибов получили тяжёлые ранения и скончались на месте происшествия.
Пассажир автомашины Opel Astra 21-летняя Шохиста Абдусамадова, водитель автомашины SsangYong Musso Тура Хусейнов и его пассажир, 56-летний Тура Голибов были госпитализированы в больницу.
Напомним, 20 ноября пресс-служба филиал компании IRS в Таджикистане сообщила, что в результате столкновения четырёх автомашин на 185 километре трассы Душанбе-Худжанд погибли четыре человека, ещё несколько человек с различными травмами были госпитализированы.
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Кулли ахбор
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Курбонназар 5
Надо строго наказать водителя грузовика. Я много раз езжу Душанбе Худжанд и много раз замечаю, что грузовики нарушают правила.
Rustam5
Почему не кто не контролирует грузовиков?? Они очень очень бешено водят на большой скорости. Это без предел!!! Дорогие водители грузовиков не поднимите свой скорости думайте о других. Водите по правилом!!!!
sasdasd6
«Mercedes-Benz» врезался в «Mercedes-Benz», потом его отбросило на другой «Mercedes-Benz» в результате «Mercedes-Benz».... Красивое объяснение!