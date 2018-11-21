Смертельное дорожно-транспортного происшествие, которое произошло днём 20 ноября на дороге Душанбе-Худжанд, произошло после выезда грузового автомобиля на встречную полосу, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что Абдувохид Шарипов водитель грузовой автомашины «Mercedes-Benz» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной SsangYong Musso под управлением Тура Хусейнова.

«В момент, когда перед столкнувшимися машинами остановились другие автомобилисты, ещё один грузовик Mercedes-Benz под управлением Джамолиддина Носирова врезался в Opel Astra и другой грузовой автомобиль Mercedes-Benz. От удара эти автомобили столкнулись с SsangYong Musso и Mercedes-Benz»,- сообщает пресс-служба.

В результате ДТП пассажиры Opel Astra 26-летняя Мадина Ниёзова, младенец Али Латифов, 44-летняя Нилуфар Маъруфова и пассажир SsangYong Musso Джурабой Голибов получили тяжёлые ранения и скончались на месте происшествия.

Пассажир автомашины Opel Astra 21-летняя Шохиста Абдусамадова, водитель автомашины SsangYong Musso Тура Хусейнов и его пассажир, 56-летний Тура Голибов были госпитализированы в больницу.

Напомним, 20 ноября пресс-служба филиал компании IRS в Таджикистане сообщила, что в результате столкновения четырёх автомашин на 185 километре трассы Душанбе-Худжанд погибли четыре человека, ещё несколько человек с различными травмами были госпитализированы.

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