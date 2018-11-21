Распоряжением президента Таджикистана Эмомали Рахмона для выявления лучшего композитора, исполнителя, музыканта, поэта и диктора в стране будет проведен общереспубликанский конкурс «Таджикистан - моя дорогая Родина».
Конкурс будет проведен в три этапа, первый этап на уровне городов и районов страны пройдет в апреле-мае, второй этап на уровне областей в июне-июле, заключительный третий этап пройдёт в Душанбе 16 ноября 2019 года, сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.
Отмечается, что цель конкурса, который посвящается 30-й годовщине государственной независимости Таджикистана, поиск новых талантов во всех регионах республики, повышение профессионального уровня творческих людей.
Победителям конкурса будут вручены дипломы, премии, специальные призы.
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