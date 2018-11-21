В компании говорят о технических неполадках и приносят извинения своим абонентам.

Интернет от Tcеll отключился примерно в 17.00 вчерашнего дня. Позже выключилась и сотовая связь. На данный момент связь и интернет так и не восстановлены. Абоненты компании могут звонить только друг другу, выхода на других операторов и на стационарную связь – нет.

Сall-center компании не отвечает, нет никакой информации на сайте.

В социальных сетях уже появились недовольные посты:

Завкибек Саидамини на своей странице в ФБ пишет: «Если у Вас какие-то проблемы, будьте добры, отправьте хотя бы sms и оповещаете абонентов. До каких пор Вы будете считать абонентов никем..?».

Tamara Kasiynova возмущается, что не может дозвониться до операторов: «В колцентр не дозвониться. Наверно руководству надо давно выйти на связь и объяснить причину сбоя работы интернета и время исправления неполадок»,- пишет она.

По словам специалиста отдела по связям с общественностью компании Ольги Завьяловой, отсутствие связи это «технические неполадки, которые в ближайшее время будут устранены».

В настоящее время в самой компании нет связи, именно поэтому руководство Tcеll не смогло даже вывесить на своем сайте соответствующее объявление. По этой же причине нет смс-рассылки.

Call-center работает, но так как на одного оператора сейчас приходится 900 абонентов, дозвониться до компании сложно.

По словам анонимного источника в компании «проблема не на нашей стороне, поэтому не известно, когда она будет решена».

Ольга Завьялова уверяет, что компания приложит все усилия, чтобы решить ее совсем скоро. «Мы приносим извинения всем своим абонентам и просим проявить понимание» - отметила она.