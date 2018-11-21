Бахтиёр Косимов, житель Душанбе, один из покаявшихся и вернувшихся на Родину.

Двое жителей города Душанбе и один житель города Гиссар, разыскиваемые спецслужбами Таджикистана за экстремизм и участие в военных действиях за рубежом, вернулись на Родину, после проведения профилактических бесед с их родственниками.

Родным этих мужчин были разъяснены нормы законодательства страны о том, что вернувшиеся добровольно и с покаянием на Родину разыскиваемые за аналогичные преступления лица будут амнистированы, и не будут привлечены к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД РТ по городу Душанбе.

Сообщается, что вернувшиеся трое граждан после беседы в органах внутренних дел отпущены на свободу и находятся в кругу своих родных и близких.

Среди вернувшихся 54-летний житель Душанбе Назри Махмудов, который был объявлен в международный розыск в апреле 2016 года за создание экстремистской организации.

Другой добровольно вернувшийся 34-летний житель города Гиссар Олимджон Джобиров, которого искали с октября 2016 года за создание экстремистской организации.

49-летний Бахтиёр Косимов, житель Душанбе и отец четверых детей. Его также искали с мая 2017 года за создание экстремистской организации. Вместе с ним на Родину вернулись его супруга и трое несовершеннолетних детей.

За январь-октябрь 2018 года при поддержке только столичной милиции на Родину добровольно вернулись десять граждан Таджикистана, которые ранее были объявлены в международный розыск за участие в деятельности террористических организаций воюющих за рубежом, за также участие в рядах экстремистских организаций.

Напомним, ранее власти Таджикистана заявляли, что лица, которые признают свою вину, искренне раскаются и добровольно придут в правоохранительные органы, и докажут, что оказались в экстремистских группировках обманным путем, в соответствии со статьями 307 прим 2, 307 прим 3, 401 прим 1 Уголовного Кодекса страны, освобождаются от уголовной ответственности.

Изменения и дополнения в Уголовный кодекс РТ касательно освобождения от ответственности перед законом для последователей экстремистских группировок, раскаявшихся в содеянном, были введены в декабре 2014 года.

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