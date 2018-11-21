В распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого в начале октября саудовского издателя, писателя и общественного деятеля Джамаля Хашкаджи, передаёт РБК.
Источники издания в турецком правительстве заверили, что голос на записи действительно принадлежит Хашкаджи.
Издание пересказало содержание аудиозаписей. Из материала следует, что днем 2 октября журналист вошел в здание консульства и сразу же встретил четырех мужчин.
Один из них схватил Хашкаджи за руку, тот попытался оказать сопротивление и сказал: «Оставьте мою руку, что вы делаете? ..»
Журналиста повели в блок Б, где находятся административные помещения посольства.
Там, согласно записи, произошла ссора Хашкаджи с сотрудниками генконсульства, там же Хашкаджи избили и там же его пытали, пишет газета. К четырем мужчинам, которые изначально встретили Хашкаджи, присоединились еще трое.
Источники в спецслужбах уточнили, что одним из них мог быть лидер группы, созданной специально для убийства журналиста, Махер Абдулазиз Мутреб, который неоднократно сопровождал в поездках наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Другой — консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отайби. Кто был третьим человеком пока не известно, отмечает издание.
Не идентифицированный голос обратился к Хашкаджи с репликой: «Предатель, ты будешь отвечать».
Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается вводить против Саудовской Аравии жесткие меры, способные «разрушить мировую экономику». Он уверен, что разрушение отношений с Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашокджи приведет к тому, что цены на нефть «взлетят до небес», пишет газета «Коммерсантъ».
«Я не собираюсь разрушать экономику нашей страны, совершая безрассудные действия в отношении Саудовской Аравии. Сейчас у нас низкие цены на нефть, я хочу, чтобы они были еще ниже. Если вы хотите, чтобы цены на нефть поднялись до $150 за баррель, чему Россия была бы очень рада, единственное, что вам нужно сделать — это разорвать наши отношения с Саудовской Аравией»,— подчеркнул американский президент (цитата по ТАСС).
Тем временем, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара поделилась с Вашингтоном последней информацией по расследованию. По его словам, Турция передала США список лиц, которых необходимо экстрадировать в связи с делом.
Он отметил, что Турция не в полной мере удовлетворена сотрудничеством с Саудовской Аравией и может обратиться в ООН с требованием провести независимое расследование, если стороны «зайдут в тупик».
Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование, а президент Турции Тайип Эрдоган назвал убийство Хашкаджи тщательно спланированным.
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Кулли ахбор
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Wolf Righ7
Это убийства как убийства Умарали Куватова...
Барзу8
"Тщательно спланированное" но весьма глупое.... Арабы показали свое лицо, а саудовский режим -обмочился в собственные штаны...
Гость из будущего Барзу3
Если бы не часы Хашшоги, то это убийство никто никогда не раскрыл бы. Объявили бы его пропавшим без вести и концы в воду.