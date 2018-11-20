Гражданин Таджикистана Абдувахоб Маджидов будет выдворен из России за экстремистскую деятельность и угрозу общественному порядку. Маджидов стал известен после того, как в Москве за рулем Gelandewagen в течение нескольких часов уходил от полицейских вместе с сыном вице-президента ЛУКОЙЛа Русланом Шамсуаровым, пишет Лента.ру.
Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД России выдворить из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, который два года назад, находясь за рулем Gelandewagen, вместе с друзьями устроил «заезд» в столице и уходил от полицейских. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Лиана Ахмедова.
С решением МВД России Маджидов не был согласен и предпринял попытку его оспорить. Однако суд его доводам не внял и счел решение МВД оправданным, справедливым и не противоречащим правовой позиции Европейского суда по правам человека.
Еще в июле этого года МВД РФ утвердило решение о нежелательности нахождения Маджидова в стране.
На основании оперативной информации о пребывании в столице иностранцев, причастных к экстремистской и террористической деятельности, ведомство признало его создающим "реальную угрозу общественному порядку" и основам конституционного строя, пишет агентство Москва.
Как указывается в решении суда, Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве располагает сведениями о том, что 24-летний Маджидов ведет активную агитацию против политики российского правительства и деятельности правоохранительных органов, а также склоняет граждан к неповиновению органами исполнительной власти. По данным следствия, он также агитировал общественность против действующего правительства и правоохранительных органов и не соблюдал законы РФ.
Кроме того, правоохранители выяснили, что отец Маджидова заведомо предоставил ложные сведения при получении им российского гражданства. В результате российские паспорта самого Маджидова, его братьев и отца были признаны недействительными.
Молодого человека признали виновным в нарушении правил въезда в РФ и проживания в стране и назначили штраф в размере пяти тыс. рублей, сообщает ФАН.
В последний раз сотрудники полиции задержали Маджидова 8 января текущего года после ДТП на Профсоюзной улице Москвы. Лишенный еще в 2016 году водительских прав после гонок на Gelandewagen, он показал полицейским чужие документы - на имя Вахопа Максумова.
Тогда его арестовали на 10 суток, несмотря на то, что Маджидов попросил не арестовывать его, а лишь оштрафовать, сославшись на то, что должен заботиться о маленьком ребенке и жене, которая находится на 9 месяце беременности. Суд не принял его доводы, и принял решение об аресте, сообщает "ТВ Центр".
Гонки на Gelandewagen
Маджидов «прославился» в России тем, что участвовал в гонках «золотой молодежи» на Gelandewagen и нарушал ПДД, в частности водил машину без прав. Газета.ру разобралась в истории.
В мае 2016 года компания молодых людей в течение нескольких часов уходила от полиции на машине Руслана Шамсуарова, сына топ-менеджера компании "ЛУКОЙЛ" Азата Шамсуарова.
Двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, на глазах полицейских они грубо нарушили правила ПДД, а когда правоохранители попытались их задержать, стали уходить на машине, разогнавшись до 250 км/ч. Иномарка пересекала двойные сплошные, выезжала на газоны у студенческого общежития МГУ.
При этом участники «заезда» вели видеозапись происходящего и транслировали ее в социальных сетях. На записи слышно, как молодые люди оскорбляют сотрудников полиции и смеются.
Маджидов был за рулем Gelandewagen, вместе с ним в салоне находились сам Руслан Шамсуаров, Виктор Усков, Магомед Тетерашвили и известная уличная гонщица и неплательщица автомобильных штрафов Мара Багдасарян.
Несмотря на то что водитель автомобиля явно грубо нарушил ПДД, сотрудники ДПС ограничились лишь двумя протоколами: за отказ остановиться и за езду без номеров.
Спустя несколько дней начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин потребовал завести уголовное дело по статье «халатность» и за неповиновение сотрудникам полиции. Якунин также заявил, что пора покончить с беспределом «золотой молодежи».
В итоге водитель Абдувахоб Маджидов и пассажиры «Гелендвагена» получили от 10 до 15 суток административного ареста. Прокуратура трижды отказывала в возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство».
Материалы дела были переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».
Прокурор требовал назначить реальное наказание для подсудимых в виде лишения свободы от двух лет и больше. Он также отмечал, что Усков совершил преступление, когда уже находился под следствием.
Обвинение по более тяжкой ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) со всех троих подсудимых было снято.
Обвиняемый Шамсуаров своей вины не признал и заявил, что конфликт спровоцировали сами автоинспекторы — якобы они кинули жезл в машину его подруги.
Багдасарян по делу проходила как свидетель, Тетерашвили все же удалось скрыться от следствия.
Суд назначил Шамсуарову и Ускову наказание в виде исправительных работ на 300 часов.
А вот Маджидов, признавший вину частично, и заявив, что позволил себе оскорбления в адрес полицейских, но не угрожал им, был оправдан, но водительских прав лишен.
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