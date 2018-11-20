АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
- В Душанбе продолжится фестиваль французских фильмов, организованный посольством Франции в Таджикистане. Кинопоказы ежедневно проходят в кинотеатре «Ватан». Начало в 17:30.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 НОЯБРЯ
Всемирный день телевидения.
1942 – Открытие Костахозского хлопкоочистительного завода (на территории нынешнего Бободжонгафуровского р-на Согдийской области).
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 НОЯБРЯ
1925-2001 – родился актер театра и кино Заслуженный артист Таджикистана Махмуд Тохири.
1938 – родился литературовед Юсуф Акбарзода.
1951 – родился журналист Шогуни Назриев
1952 – родился писатель-юморист Начмиддин Шохинбод
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах ночью снег, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 9-14 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.
По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью в предгорных районах дождь, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 0-5 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах ночью осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью -4+1, днем 5-10 тепла.
По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.
По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 20-25 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 15-17 тепла.
По городу Хорог – Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.
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