Посол США Кевин Коверт сегодня во второй половине дня встретился с представителями МИД и Генеральной прокуратуры Таджикистана для обсуждения хода расследования бунта в Худжандской колонии.
«Временный поверенный в делах США в Таджикистане Кевин Коверт встретился с должностными лицами Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, чтобы узнать о шагах, предпринятых правительством для расследования бунта в колонии города Худжанд», - сообщили «АП» в американском диппредставительстве.
В посольстве подчеркнули, что Кевин Коверт в ходе встречи настаивал на том, чтобы во время расследования данного инцидента поддерживалось верховенства закона.
Западные послы едины
Послы западных стран, в том числе и США, 19 ноября выразили намерение призвать Душанбе должным образом расследовать этот бунт и наказать должностных лиц, нарушивших права заключенных.
На встрече, которая прошла в посольстве Великобритании в Душанбе, западные дипломаты обсудили с правозащитниками из Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане ход расследования бунта в колонии города Худжанд, который произошёл в ночь с 7 на 8 ноября.
После встречи Кевин Коверт написал на своей странице в соцсети Фейсбук:
«Сегодня состоялась важная и отрезвляющая встреча с европейскими послами и членами Коалиции против пыток для обсуждения недавнего бунта и беспорядков в колонии города Худжанда. Правительству важно провести тщательное расследование, соблюдать верховенство закона и защищать права заключенных и их семей».
Иных подробностей о встрече послов западных стран с таджикскими правозащитниками неизвестны.
В Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане подтвердили факт встречи, но не стали ее комментировать.
Начальник колонии задержан
Между тем, по данным некоторых СМИ, начальник Худжандской колонии строгого режима №3/3 Файзулло Сафарзод был арестован до окончания расследования по факту подавления бунта в колонии. Ордер на арест вынес суд города Худжанда по запросу Согдийской областной прокуратуры.
Вместе с тем, родственники заключенных колонии строгого режима №3/3 сообщили Радио "Озоди", что администрация колонии запретила на неопределенное время передачу продуктов питания и свидания для порядка 100 заключенных, которые имеют отношение к бунту.
Беспорядки в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября. В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, которым удалось подавить бунт. Сообщалось, что бунтовщики были вооружены холодным оружием.
В ходе подавления бунта в Худжандской колонии, по данным СМИ, погибло 25 человек, в том числе и двое сотрудников колонии.
Официальные власти не дали официального комментария по инциденту в колонии.
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