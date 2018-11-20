В прошлую пятницу состоялось историческое событие – 16 ноября был запущен первый агрегат Рогунской ГЭС. Дал старт работе электростанции президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который отметил, что Рогунская ГЭС – это величественный дворец света нации, построенный усилиями славного таджикского народа и в сотрудничестве с лучшими специалистами стран мира.
В рамках проекта «Салом, соседи!» мы решили узнать, что думают эксперты и обычные граждане Узбекистана о таком значимом событии для их соседей – таджиков. Сюжет выйдет уже завтра.
После мы расскажем вам историю жителя города Душанбе Махмудджона Мукимова, запустившего свою линию органической косметики по очень доступным ценам. Занимается этим делом он всего 4 года. Но даже при таком небольшом опыте производства, наш герой, который, кстати, еще и самоучка в косметологии, успел приобрести популярность среди любителей органической косметики. Как именно он их создает, узнаете уже в четверг.
А закончим эту неделю мы выпуском из Худжанда. Там дизайнер Сайфулло Мирвайдуллоев покорил местных жителей уникальными образами в оформлении экстерьеров из горных камней. Как говорит сам мастер, в проектировании объектов он всегда пытается вкладывать кусочек таджикского пейзажа - обычные стены в его исполнении приобретают форму памирских гор, а арык рядом с домом превращается чуть ли не Варзобское ущелье с бурной рекой. История выйдет в пятницу.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
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