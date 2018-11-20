Десять лет назад в Таджикистане была создана единая институциональная система на страновом уровне, которая координирует действия по сокращению детского труда и искоренению его наихудших форм.

Каких результатов удалось добиться благодаря этой системе и каковы у нее перспективы развития, читайте в нашем материале.

Реализуемая система мониторинга детского труда (СМДТ) признана лучшим механизмом для выявления и искоренения наихудших форм детского труда и включена в планы работы правительства Республики Таджикистан на 2018-2022 годы.

На этом сошлись участники Национального форума «Система мониторинга детского труда в Таджикистане: успешная практика и перспективы развития», который состоялся 30-31 октября в Душанбе. На нем собрались члены комиссий по правам ребенка при правительстве РТ из 26 районов республики, представители министерства труда, миграции и занятости населения РТ, независимых профсоюзов, а также объеденения работодателей страны, специалисты в области социальной работы, чтобы обсудить достижения проекта и планы развития на будущее.

К 2018 году система мониторинга детского труда, являющаяся инструментом выявления и предотвращения наихудших форм детского труда (НФДТ) Международной Организации Труда (МОТ) совместно с правительством Таджикистана охватывает 12 районов: Душанбе, Исфару, Хорог, Куляб, Шугнан, Рошткалу, Истаравшан, Дангару, а также районы Айни, Восе, Рудаки и Бободжон Гафуровский район.

Еще десять лет тому назад, когда система мониторинга только внедрялась в республике, она охватывала только небольшую территорию столицы.

Система мониторинга детского труда - это комплекс системных мер, направленных на оказание необходимой помощи ребёнку, вовлечённому в недопустимые либо наихудшие формы детского труда, осуществляемых посредством проверки, выявления, извлечения, защиты, координации, перенаправления и реабилитации пострадавших детей.

- В 2008 году, когда МОТ-ИПЕК совместно с Министерством труда, миграции и занятости населения РТ и Комиссией по правам ребёнка при финансовой поддержке Германии только внедряли систему, в стране не существовало никаких механизмов, способных выявлять работающих детей и детей, находящихся в зоне риска вовлечения в детский труд. Год за годом мы расширялись и сегодня добрались до самых отдаленных районов республики. Сегодня система мониторинга детского труда является стабильным, устойчивым механизмом, способным достигать внушительных результатов по выявлению, перенаправлению и реализации прав работающих детей, - рассказывает Национальный координатор МОТ-ИПЕК в Таджикистане Мухайё Хосабекова.

Она отметила, что с наступающего 2019 года система мониторинга детского труда будет осуществляться, как в рамках Национального плана действий по искоренению наихудших форм детского труда на 2015-2020 годы, так и Национального плана действий по выполнению рекомендаций, связанных с третьими докладами и пятью сторонами Республики Таджикистан в отношении осуществления Конвенции о правах ребенка на 2018-2022 годы.

Более тысячи спасенных детей и их родителей

За 10 лет существования программы по всей республике были выявлены 1029 работающих детей и детей в зоне риска, которые получили соответствующую помощь правительства и международных организаций. Согласно последним статистическим данным, 746 детей прошли специализированные курсы обучения востребованным в стране профессиям, не требующим специального образования, а также русскому и таджикскому языку.

По словам помощника директора агентства по труду и занятости населения Алишера Фаромузова, перед рабочей группой стоит задача не только обучить детей, но и помочь трудоустроить их на такую работу, которая не навредит их здоровью.

- Дети из семей, которые действительно нуждаются, должны знать свои права и следовать нормам приёма на работу малолетних работников на основе Трудового кодекса РТ. Поэтому мы обучаем их швейному, кондитерскому, парикмахерскому, ювелирному делу, садоводству, домоводству, профессии автомеханика, кассира, слесаря, оператора, секретаря-делопроизводителя, - отметил Фаромузов.

Особое место в системе мониторинга детского труда занимает организация обучения профессиональным навыкам, проведение профориентационной работы и выявление интересов детей по профессиям. Не все дети, с которыми работали по извлечению их из наихудших форм детского труда (НФДТ), имели возможность в силу разных жизненных обстоятельств, вернуться к учебе в школе.

Обучение на различных профессиональных курсах по получению профессиональных навыков дает детям шанс на получение достойной работы и улучшение своей жизненной ситуации.

Необходимо отметить, что если в начальный период развития системы мониторинга ДТ детям предоставлялись услуги по начальному профессиональному обучению, то с 2015 года в рамках деятельности проекта МОТ-ИПЕК было организовано обучение детей основам бизнеса, курсы по правам ребенка, технике безопасности на производстве.

В 2017-2018 гг. подобные тренинги проводились в 7 районах для 200 детей. Такие курсы были проведены в Центре обучения взрослых Таджикистана в Душанбе и его филиалах в Кулябе, Шугнане, Бободжон Гафуровском районе. Программа включала в себя такие дисциплины, как основы предпринимательства, бизнес, как экономически активная деятельность и его понятийный аппарат. Обучение проводилось с использованием интерактивных форм обучения: дети смотрели мультфильм «Основы уличного бизнеса», играли в деловые «игры», выполняли практические упражнения «Как открыть свой бизнес по швейному делу» и т.д.

15-летний Муроджон Зульфонов из кишлака Хушекат Айнинского района стал одним из участников программы. Его отец умер, а мать несколько лет как не имеет возможности работать по состояния здоровья. Поэтому подросток был вынужден начать работать мойщиком машин, продавцом овощей и сухофруктов, в связи с чем часто пропускал занятия в школе.

- Когда я стал участником проекта, первым делом меня восстановили в школе. После занятий я начал ходить на профессиональные курсы по основам компьютера. Я научился записывать диски, печатать тексты и форматировать их. Это дело стало любимым, - рассказывает мальчик. - Также я прошел тренинг по бизнес-планированию и правам ребенка. Я получил свидетельство об окончании курсов, и теперь могу учиться в школе и работать одновременно.

Согласно решению Комитета по мониторингу детского труда, Муроджона приняли на работу секретарем-делопроизводителем в одну из местных компаний, куда он приходит после занятий. Подросток признается, что выполняет работу с удовольствием и теперь мечтает о поступлении в Технологический Университет после окончании школы.

Кроме того, для детей, по согласованию с родителями или законными представителями, разрабатывается план индивидуального сопровождения ребенка, в соответствии с которым им предоставляется образовательные услуги (школьные, дополнительное образование, обучение жизненным навыкам), медицинские услуги, юридические консультации, услуги по психологической реабилитации.

Одновременно с этим проводится информационно-разъяснительная работа с родителями и законными представителями, учителями, школьниками, сообществом по месту жительства, работодателями об их морально-правовой ответственности за воспитание детей, привлечение детей к опасным видам труда, возможности извлечения и мер профилактики попадания детей в ДТ. К примеру, в ходе пилотного проекта информированию школьников о вреде неподобающих форм детского труда (НФДТ) способствовало включение в школьную программу с 5-го класса учебных часов о НФДТ.

После завершения активной работы с детьми по выведению из ДТ, в течение года за ребенком проводится пассивный мониторинг, что позволяет своевременно предпринимать профилактические меры по предотвращению возвращения ребенка на рынок труда.

Алишер Фаромузов подчеркнул, что помощь оказывается не только детям, но и заинтересованным в изменениях родителям. Более 1,200 родителей были проконсультированы по вопросам социального обеспечения, правам ребенка, нормам трудового права, профилактике заболеваний, а также прошли курсы профессионального обучения. Работу проводили представители Агентства труда и занятости населения, врачи центров профориентации, юристы.

Почему это, собственно, важно?

Результаты, полученные в ходе реализации системы мониторинга детского труда, посодействовали подписанию нескольких ключевых для республики документов – Национальной программы по искоренению НФДТ на 2015-2020 годы, а также список работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет и предельные нормы при подъеме и перемещении тяжестей вручную.

Важность комплекса осуществляемых проектов по искоренению детского труда отметил еще 2012 году Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, посетивший Центр обучения взрослых в Душанбе, где он ознакомился с деятельностью Сектора мониторинга детского труда. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблематике детского труда в стране, было дано поручение усилить борьбу с детским трудом и его наихудшими формами.

Практика реализации пилотных проектов по искоренению наихудших форм детского труда в городской среде и сельской местности Таджикистана показала, что извлеченные из рынка труда дети, которым оказали комплекс социальных, психологических, медицинских, образовательных и юридических услуг, почувствовали себя личностью, обладающей правами и обязанностями. Каждый из детей-участников проекта понял, что имеет реальную возможность возвращения к обычной жизни школьника-подростка, который может зарабатывать деньги на достойной работе, при этом, не бросая обучение в школе и вузе.

Дильбар Бакаева, консультант МОТ-ИПЕК: Апробированная в Таджикистане модель СМДТ способствует сокращению и профилактике НФДТ, выполнению ратифицированных страной Конвенции ООН «О правах ребенка» (1989) и Конвенций МОТ «О минимальном возрасте для приема на работу» (№138, 1973) и «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (№ 182 ,1999). В ходе реализации пилотных проектов апробирована модель СМДТ, которую можно использовать по всей стране. Пилотная модель СМДТ не является «дорогостоящей», действует в соответствии с национальным законодательством, что также способствует ее устойчивости. СМДТ даёт реальную возможность работащим детям возвращения к обычной жизни школьника-подростка, что можно заработать деньги, получив образование и профессиюи иметь более достойную работу в будущем.