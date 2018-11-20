Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял верительные грамоты у 12 вновь назначенных послов зарубежных стран.
Верительные грамоты и приветствия руководства своих стран таджикскому лидеру сегодня передали Чрезвычайные и Полномочные послы:
Туркменистана — Тогалаков Хемра Аманмамедович,
Государства Катар — Иброхим Мухаммад Абдурахмон ал-Абдулло,
Европейского Союза — госпожа Мэрилин Йосефсен,
Республики Финляндия — госпожа Маря Лиивала,
Королевства Испании — Давид Артуро Карриедо Томас,
Республики Словения — Бранко Раковетс,
Латвийской Республики — Михаил Попковс,
Республики Молдова — Андрей Негутса,
Малайзии — Хенди Ассан,
Республики Замбия — Шадрек Лувита,
Республики Эль-Сальвадор — Эфрен Арнолдо Бернал Чевез,
Корейской Народно-Демократической Республики — Ким Хен Чжун.
Как сообщает пресс-служба президента РТ, Эмомали Рахмон поздравил всех послов и заявил, что послы своей эффективной дипломатической деятельностью окажут серьезное содействие развитию и расширению всесторонних отношений между Республикой Таджикистан и своими странами.
Суть деятельности Таджикистана на международной арене составляет внешняя сбалансированная и миролюбивая политика «открытых дверей». С опорой на нее мы со всеми дальними и ближними зарубежными странами осуществляем выгодные для сторон отношения и прилагаем постоянные усилия для их дальнейшего развития, - цитирует президента его пресс-служба.
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