Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял верительные грамоты у 12 вновь назначенных послов зарубежных стран.

Верительные грамоты и приветствия руководства своих стран таджикскому лидеру сегодня передали Чрезвычайные и Полномочные послы:

Туркменистана — Тогалаков Хемра Аманмамедович,

Государства Катар — Иброхим Мухаммад Абдурахмон ал-Абдулло,

Европейского Союза — госпожа Мэрилин Йосефсен,

Республики Финляндия — госпожа Маря Лиивала,

Королевства Испании — Давид Артуро Карриедо Томас,

Республики Словения — Бранко Раковетс,

Латвийской Республики — Михаил Попковс,

Республики Молдова — Андрей Негутса,

Малайзии — Хенди Ассан,

Республики Замбия — Шадрек Лувита,

Республики Эль-Сальвадор — Эфрен Арнолдо Бернал Чевез,

Корейской Народно-Демократической Республики — Ким Хен Чжун.

Фото пресс-службы президента Таджикистана 1 /18 Эмомали Рахмон и посол КНДР Ким Хен Чжун.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, Эмомали Рахмон поздравил всех послов и заявил, что послы своей эффективной дипломатической деятельностью окажут серьезное содействие развитию и расширению всесторонних отношений между Республикой Таджикистан и своими странами.

Суть деятельности Таджикистана на международной арене составляет внешняя сбалансированная и миролюбивая политика «открытых дверей». С опорой на нее мы со всеми дальними и ближними зарубежными странами осуществляем выгодные для сторон отношения и прилагаем постоянные усилия для их дальнейшего развития, - цитирует президента его пресс-служба.

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