Ровно пять лет тому назад Минобороны Таджикистана возглавил Шерали Мирзо. Что значимого произошло в армии за это время?

Первые учения с Узбекистаном

В сентябре текущего года на севере Таджикистана впервые в истории независимости прошли совместные учения Вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана, в ходе которых таджикские и узбекские военные, наряду с легким стрелковым оружием, использовали беспилотные летательные аппараты, танки, бронетранспортеры, вертолеты и миномет.

Учения ВС Таджикистана и Узбекистана Фото iarex.ru

Для обнаружения места сосредоточения просочившихся на территорию Ферганской долины условных террористов были использованы беспилотные летательные аппараты, затем по месту скопления боевиков были нанесены воздушные удары узбекскими вертолетами H215 (Airbus Helicopters) и таджикскими Ми-8.

Таджикские танки Т-72, узбекские бронированные автомобили, совместные минометные группировки нанесли по «террористам» наземные удары.

Спецназовцы оборонных ведомств Таджикистана и Узбекистана окружили местность скопления «боевиков» и окончательно ликвидировали их вместе с базой.

В учениях использовались таджикские танки Т-72 и узбекские бронированные автомобили. Всего в совместных учениях приняли участие около 600 военнослужащих двух государств.

Центр управления всеми Вооруженными силами

21 февраля текущего года был открыт Центр управления Вооруженными силами, который при любой значимой угрозе государству станет основным пунктом военного управления главнокомандующего Вооруженными силами Эмомали Рахмона.

Центр управления связан с административными центрами Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей и Раштским регионом.

Он оснащен современнейшей системой закрытой видеоконференции, посредством которой будет передаваться информация в электронном формате.

Деятельность Центра управления позволяет управлять и контролировать важные военные мероприятия, проходящие единовременно во всех военных гарнизонах страны.

Открытие Центра управления ВС Таджикистана, 21 февраля 2018 года Пресс-службы президента РТ

На втором этапе планируется создать центр автоматизированной системы управления противовоздушной обороны, пункты управления в Управлении военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, управления сухопутными войсками, и еще около 10 центров управления в других воинских подразделениях Вооруженных сил страны.

Кроме того, будут созданы передвижные пункты управления, работа которых будет систематизирована с деятельностью Центра управления Вооруженными силами.

Укрепление госграницы

В мае 2015 года Минобороны в связи с обострением военно-политической ситуации в граничащей с республикой афганской провинции Кундуз, завершило работы по созданию второй линии обороны.

На границе в Хатлонском направлении были размещены дополнительные сила и средства, отдельные войсковые части и соединения, военная техника.

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Новое подразделение

В феврале 2015 года впервые в таджикской армии было образовано специальное подразделение - взвод лыжников. Всего здесь 30 военнослужащих.

С того времени в одной из войсковых частей Минобороны, расположенной в Горно-Бадахшанской автономной области, тренировки на лыжах стали обязательными в подготовке военнослужащих.

Взвод в случае необходимости может взять с собой не только оружие и боеприпасы, но тяжелый груз, преодолевая труднопроходимые высокогорные тропы, которые занесло снегом.

При Минобороны есть специальное подразделение - взвод лыжников. Asia-Plus

И новый батальон

В 2016 году в составе Вооруженных сил Таджикистана был образован аграрный батальон. Программа подготовки солдат этого батальона не отличается от программы обычных войсковых частей и соединений таджикской национальной армии.

Но призываемые на службу в аграрный батальон солдаты обязаны иметь навыки по работе с сельскохозяйственной техникой, обработке аграрных земель, в сфере скотоводства.

На территории батальона запущены предприятия по переработке сельхозпродукции, в том числе и мясной продукции.

ДОСЬЕ «АП»:

Нынешний министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо родился 24 мая 1967 года в районе Хамадони Хатлонской обрасти Республики Таджикистан.

Окончил Пермское высшее военное командное училище Ракетных войск имени Маршала Советского Союза В. Чуйкова.

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В Вооруженных силах Республики Таджикистан с 1994 года.

С 1995 года по 1997 год – командир Отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск Республики Таджикистан.

С 1997 года по 2002 год – командир Отдельной мотострелковой бригады быстрого реагирования Вооруженных сил Республики Таджикистан.

С 2002 года по 2004 год – слушатель военной академии им. М.В.Фрунзе.

С 2005 года по 2006 год – замминистра обороны - Командующий Сухопутными войсками.

С 5 декабря 2006 года – Первый зампред – начальник Главного управления пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности – Командующий Пограничными войсками. Имеет воинское звание генерал-полковник.

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