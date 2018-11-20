Махмадсаид Убайдуллоев примет участие в работе международной конференцию «150-летие Санкт-Петербургской декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов: новые контексты, прежняя значимость».

Приглашение принять участие в конференции спикер верхней палаты парламента Таджикистана получил от главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Визит в северную столицу России намечен 28 ноября-1 декабря, сообщили «АП» в парламенте.

В работе конференции, которая организована Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ (МПА СНГ) и Международным комитетом Красного Креста (МККК), примут участие парламентарии и руководители министерств иностранных дел, обороны и юстиции многих стран мира, видные ученые, политики, а также представители международных организаций и эксперты в области международного гуманитарного права.

Напомним, спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев в конце октября этого года по приглашению Валентины Матвиенко принял участие в работе Шестого Межпарламентского форума «Россия-Таджикистан: развитие межрегионального сотрудничества» в Москве.

По итогам форума он поблагодарил российскую сторону за реализацию амнистии граждан Таджикистана, въезд для которых на территорию РФ был запрещен. Амнистия была проведена с 24 марта по 24 апреля 2017 года.

Убайдуллоев тогда посетовал, что из-за такого небольшого срока, порядка 70 тыс. граждан Таджикистана не смогли привести в порядок свои документы и попасть под данную амнистию.

В настоящее время число граждан Таджикистана, въезд которым на территорию РФ запрещен, составляет 208 тыс. человек, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Навруз Курбонзода.

«В связи с этим, по просьбе и предложению Махмадсаида Убайдуллоева при поддержке Валентины Матвиенко соответствующие структуры РФ согласны пойти навстречу таджикской стороне и заняться проведением еще одной такой амнистии, прежде всего, для указанных 70 тыс. граждан Таджикистана», - сказал Навруз Курбонзода.

По его словам, положительное решение вопроса о возможном снятии запрета еще для 138 тыс. граждан Таджикистана будет рассматриваться ответственными структурами РФ под контролем Совета Федерации, и это отражено в итоговом протоколе таджикско-российского межпарламентского форума.

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