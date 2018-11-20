Шукурджон Зухуров и Нуриджон Исмаилов в Душанбе, 20 ноября 2018 года

В Душанбе прошла встреча спикера нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджона Зухурова с прибывшим накануне вечером с первым официальным визитом в республику главой законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриджоном Исмаиловым.

Приветствуя своего коллегу, Шукурджон Зухуров подчеркнул, что Душанбе придаёт огромное значение его визиту в Душанбе и таджикские парламентарии уверены, что он откроет новую страницу в узбекско-таджикских межпарламентских отношениях и внесёт весомый вклад в укреплении связей между парламентами двух стран, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны Мухаммадато Султонов.

При этом он выразил надежду на то, что межпарламентские контакты Таджикистана и Узбекистана впредь будут играть важную роль в укреплении экономической, гуманитарной и культурной составляющих двусторонних отношений.

Зухуров напомнил, что с момента установления дипломатических связей до недавних времён отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан в целом были непростыми.

«Но мы в Таджикистане всегда были уверены, что рано или поздно в наших многовековых добрососедских отношениях обязательно наступят добрые времена и всё возвратится на круги своя. Придя к власти в декабре 2016 года, нынешний глава Узбекистана, уважаемый Шавкат Мирзиёев твердо заявил, что намерен налаживать отношения с соседями. И свое слово сдержал», - отметил Зухуров.

Спикер нижней палаты парламента Таджикистана заявил, что за последний год Душанбе и Ташкент подписали свыше 180 соглашений и контрактов на общую сумму, превышающую 730 миллионов долларов.

Спикер нижней палаты парламента Узбекистана, в свою очередь, заявил, что парламентарии двух братских государств могут внести лепту для развития отношений Таджикистана и Узбекистана во всех направлениях.

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