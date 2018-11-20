Компания Tcell и Спитамен Банк объявляют о запуске услуги, которая позволяет пополнять счет мобильного телефона через карты «Корти милли», выпущенные всеми банками Таджикистана!

Абоненты Tcell могут пополнить баланс телефона абсолютно без комиссии, и в любое время суток. Для этого, достаточно иметь с собой карту «Корти милли» любого банка Таджикистана.

Сделать это можно очень просто: переходите в раздел «Услуги» на сайте Tcell и выбирайте «Пополнение баланса через карты «Корти милли».

В разделе необходимо заполнить простые поля: указать номер карты, имя и фамилию владельца карты, дата истечения срока карты и CVV2 (CVC2). Далее, абоненту необходимо подтвердить платеж с помощью SMS-кода. Средства будут сняты и зачислены на указанный номер Tcell моментально. Пополнять баланс можно на любой номер Tcell.

«Мы стремимся предоставить максимально удобные и комфортные услуги для наших абонентов. Баланс может закончится в самый неподходящий момент: в ночное время или когда необходимо оставаться на связи – в переговорах или онлайн-общении. С услугой пополнения баланса картами «Корти милли», нашим абонентам не придется экстренно искать банкомат. С помощью услуги, можно пополнять баланс и на другие номера –сделать сюрприз родным, или выручить друга,» - отмечают в компании.

Пополнение баланса через карты «Корти милли» без комиссии доступно по ссылке: https://pay.spitamen.com/tcell/

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.