Глава ЮНИСЕФ в Таджикистана Лучиано Калестини ответил на несколько наших вопросов, в том числе о важности проекта «Мой ребенок».

- Каковы основные направления деятельности ЮНИСЕФ в Таджикистане?

- ЮНИСЕФ работает в Таджикистане с 1993 года. Как агентство ООН с основным мандатом защищать права всех детей во всем мире, наша работа с госорганами, гражданским обществом и общинами направлена ​​на то, чтобы в Таджикистане ни один ребенок из 3,7 млн. не остался без внимания, от рождения до его совершеннолетия.

Мы тесно сотрудничаем с правительством страны и вместе в интересах детей инвестируем в серию пятилетних планов под названием «Программные циклы». Текущий программный цикл завершается через два года, скоро начнем планировать следующие пять лет.

С правительством мы фокусируемся на четырех основных областях, которые касаются здоровья и благополучия детей:

«Ранние годы», которые относятся к первым шести годам жизни ребенка и всем тем вещам, которые должны быть у ребенка для полноценной жизни и подготовке к обучению в школе, например, чистая вода, хорошее питание и полная вакцинация.

«Обучение» - это вторая область, которая направлена на то, чтобы все дети могли не только посещать школу, но и добивались наилучших результатов во время обучения, и подготовки к дальнейшей жизни.

«Второе десятилетие» направлено на то, чтобы каждый подросток и молодой человек имел возможность закончить школу и трудоустроиться, чтобы создать безопасное будущее для себя и своей семьи.

«Защитная среда» является частью программы, в которой основное внимание уделяется профилактике и помощи детям, уязвимыми перед различными лишениями, насилием, жестоким обращением или пренебрежением.

Вся эта работа опирается на исследования и оценки, которые проводились для того, чтобы наша работа с правительством оказывала реальное воздействие и была настолько эффективной, насколько это возможно для детей.

- Можете назвать три главных исследования, которые ЮНИСЕФ проводил в Таджикистане и которые могут объяснить ситуацию, связанную с детскими правами?

- Исследования являются жизненно важным компонентом работы ЮНИСЕФ. Не понимая коренных причин социальных проблем или не имея возможности определить, какие инвестиции больше всего нужны и в каких областях, мы рискуем направить ограниченные ресурсы не в те области, которые реально нуждаются в инвестировании.

Одним из недавних примеров является исследование KAP-KAB studies, что означает «Знание, отношение и практика», и где основное внимание уделялось детям и женщинам-инвалидам в Таджикистане. Мы собрали значительный объем данных о том, как люди в Таджикистане рассматривают инвалидность, а также динамику взаимоотношений между людьми с инвалидностью и другими членами сообщества.

По итогам исследования в начале этого года мы совместно с правительством и многими партнерами запустили общенациональную кампанию под названием « Each One of Us is Able » или «Хар яки мо - тавоно» (Способен каждый из нас), поскольку стало ясно, что основная часть проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью - это негативное отношение к ним со стороны общества, порой и собственной семьи.

Второй пример недавно проведенного исследования связан с уязвимостью и рисками, с которыми сталкиваются подростки в Таджикистане. Цель этого исследования – лучше понять те барьеры для занятости и гражданского участия, с которыми сталкивается таджикская молодежь, особенно самые бедные и наиболее исключенные.

Поскольку в Таджикистане более полумиллиона подростков не учатся или не работают, мы считаем крайне важно осветить этот вопрос.

Кроме того, в настоящее время мы работаем над документом, который называется ситуационным анализом (SITAN). Это исследование, которое проводится каждые пять лет в офисах ЮНИСЕФ, включая всех партнеров. Он является основой страновой программы, согласованной между правительством и офисом ЮНИСЕФ, и помогает дать четкую картину социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются дети и их семьи, и выявить пробелы или потребности, которые необходимо решить в предстоящем программном цикле.

Около миллиона детей в Таджикистане живут в бедности

- Есть ли у ЮНИСЕФ обобщенный рейтинг благополучия детей в разных странах? И на каком месте находится Таджикистан?

- Важнейшим показателем для оценки благосостояния детей в любой стране является так называемый показатель смертности детей в возрасте до 5 лет или U5MR (under 5 mortality rate). Это определяет, сколько детей из каждых 1000 рожденных достигает пяти лет.

В настоящий момент Япония является самой результативной страной в мире по этому показателю, там только 0,9 детей из каждых 1000 рожденных умирают до достижения пятилетнего возраста.

Таджикистан добился огромного прогресса после обретения независимости по этому показателю и сократил свой U5MR с более чем 100 из 1000 в 1993 году до 20,1 на 1000 в 2017 году.

Это означает, что около 13 детей в возрасте до пяти лет умирают каждый день по всей стране, поэтому нам предстоит сделать еще много работы.

Еще одним ключевым показателем, используемым для контроля за благополучием детей, является нищета. Опять же, Таджикистан добился значительных успехов в течение 25 лет после обретения независимости, при этом уровень бедности сократился с 80% до 30%. Тем не менее, это означает, что еще около миллиона детей в Таджикистане живут в бедности, что является серьезной угрозой для их развития и потенциала. Это также серьезный вопрос для Таджикистана, поскольку его единственным важнейшим ресурсом для стабильного и процветающего будущего являются его люди. Обеспечение того, чтобы каждый ребенок был в безопасности, рос здоровым и обладал знаниями и навыками для перехода во взрослую жизнь, является обязательным условием для каждой успешной и стабильной страны.

С точки зрения следующих шагов, три года назад Генассамблея ООН приняла резолюцию 70/1. Это очень важная резолюция, поскольку она обязала каждую страну мира достичь 17 целей для человечества к 2030 году. Они известны как Цели устойчивого развития (SDG). Большинство этих Целей, таких как чистая вода, сокращение масштабов нищеты, обеспечение доступа к медобслуживанию и качественное образование, напрямую связаны с детьми. Таджикистан как государство-член ООН присоединился к этим глобальным целям и очень серьезно относится к ним, включая подготовку регулярных отчетов о своем прогрессе.

- На какие детские проблемы обществу в Таджикистане следует обратить внимание?

- Как я упоминал ранее, Таджикистан прошел долгий путь после обретения независимости и разрушительных последствий гражданской войны в 1990-х годах. Однако, пока каждый ребенок не будет жить в надлежащих условиях, мы не можем сказать, что работа выполнена.

В прошлом году Комитет ООН по правам детей в Женеве изложил ряд ключевых вопросов, требующих внимания. К ним относятся предотвращение насилия в отношении детей, поощрение инклюзивного образования, обеспечение адекватных услуг для детей-инвалидов, ускорение доступа к качественным услугам охраны здоровья матери и ребенка, включая водоснабжение и санитарию, гарантирование эффективного отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. ЮНИСЕФ был очень доволен тем, что правительство взяло на себя обязательство откликнуться на эти рекомендации, и действительно, сейчас существует всеобъемлющий план действий, согласованный с Комиссией Таджикистана по правам ребенка для их решения.

Не перечисляя их всех, я хотел бы подчеркнуть большое значение концепции, которая называется раннее Детское развитие (Early Child Development). Это относится ко всем тем вещам, которые мать и ребенок должны иметь, чтобы дети выросли здоровыми и сильными на ранней стадии жизни: с момента нахождения в утробе матери и до шести лет. Важнейшие вопросы, связанные с развитием ребенка, касаются также и родителей, поскольку их роль и решения, которые они принимают для своих детей, являются самыми важными из всех.

Уровень самоубийств среди молодежи высок

- В Таджикистане нередко регистрируются случаи суицидов среди детей и подростков. Насколько они изучены?

- Появление психического здоровья в качестве одной из основных проблем общественного здравоохранения становится более приемлемым для обсуждения. Возможно, самым крайним последствием психических заболеваний является самоубийство, часто непосредственно связанное с такими клиническими состояниями, как депрессия. В 2012 году, по просьбе региональных властей Согдийской области совместно с Колумбийским университетом, ЮНИСЕФ провел исследования в отношении распространенности и динамики самоубийств среди детей и молодежи (12-24 лет) в этом регионе. Одним из наиболее важных результатов исследования было то, что среди женщин, особенно девочек, наблюдался значительно более высокий уровень попыток самоубийства. Согласно данным исследования, причинами были низкий доступ к образованию родителей, практика родительской дисциплины, семейная травма, межличностное насилие, миграция членов семьи и экономические трудности. Иными словами, самоубийству или попытка самоубийства способствуют многие сложные факторы. К сожалению, в странах Центральной Азии, в том числе в Таджикистане, уровень самоубийств, в том числе среди молодежи, высок и превышает глобальные уровни по отношению к другим странам.

Эти данные используются нами совместно с правительством для информирования и разработки предоставления медицинских услуг (в том числе психического здоровья) подросткам в качестве превентивных мер против самоубийств и депрессий. Однако, как уже упоминалось, нет простого решения этой проблемы. То, что нас обнадеживает, это растущее общественное участие в обсуждении этих вопросов, а также приверженность правительства Таджикистана быть примером для решения этой проблемы.

- ЮНИСЕФ недавно запустили интересную инициативу «Ман навовар», которая дает возможность подросткам через свои инновационные проекты внести вклад в решение социальных проблем. Расскажите подробнее об этой программе, какие цели вы хотите через нее достичь?

- Как уже упоминалось, наличие у подростков и молодежи возможностей для перехода от школы к работе важное для Таджикистана направление. Около 70% населения Таджикистана моложе 30 лет, и сегодня более полумиллиона молодых людей не учатся и не работают. Мы тесно сотрудничаем с министерствами образования, труда и занятости населения, комитетом по делам молодежи, чтобы предоставить молодым людям возможность совместно создавать и работать над инновационными решениями проблем, с которыми сталкиваются их общины. Одним из примеров является программа «Пешсаф», помогающую подросткам работать над своими идеями и решениями. У них уже есть много удивительных идей, некоторые из них были представлены на Международной водной конференции еще в июне.

Текущий цикл «Пешсаф» совпадает с запуском нового глобального партнерства для молодежи под названием Generation Unlimited. Таджикистан был выбран в качестве одной из 16 стран для проведения конкурса для молодежи. Заявки были получены со всей страны, и вскоре мы проведем четырехдневный семинар с заявителями, чтобы выбрать лучшие из лучших.

Инициатива

- Насколько важно освещение тем о детях в средствах массовой информации? Как вы думаете, насколько проект «Мой ребенок», который мы совместно запускаем, будет полезен нашим читателям?

- Люди могут только понимать и принимать решения по вопросам на основе знаний. Для ЮНИСЕФ во всем мире средства массовой информации являются жизненно важным партнером в обеспечении того, чтобы информация о детских проблемах достигала всех. Это касается не только лиц, принимающих решения, или профессионалов, но и всего общества и семьи.

Надо понимать, что почти во всех случаях социальные изменения происходят, когда люди требуют этого, когда они знают свои права и настаивают на том, что права исполнялись.

В то же время мы должны помнить, что некоторые публикации могут подвергать детей риску. Например, важно учитывать сообщения о чувствительных проблемах, таких как сексуальная эксплуатация или радикализация молодежи, личности детей, выживших или ставших свидетелями, должны раскрываться.

Чтобы помочь журналистам защитить детей в своих материалах, ЮНИСЕФ в тесном сотрудничестве со СМИ разработал руководящие рекомендации, как освещать важные темы, не ставя при этом под угрозу права ребенка. Самое основное из этих принципов - действовать всегда в наилучших интересах ребенка и уважать достоинство и права каждого ребенка при любых обстоятельствах.

Что касается совместной инициативы «Азия-Плюс» и ЮНИСЕФ, мы очень взволнованы количеством людей, с которыми мы можем связать эту важную тему – защита прав детей. И у нас есть шанс повлиять на отношения и убеждения сообществ и семей на благо всех детей в этой прекрасной стране. Мы с нетерпением ждем ряда статей и интервью в ближайшие месяцы, которые будут говорить больше о проблемах детей.

