Кредитно-информационное бюро Таджикистана, при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC), первым в Центральной Азии запустило новый инновационный инструмент – CLARA, предназначенный для быстрой и эффективной оценки рисков в сельском хозяйстве.

Теперь банкам и кредитным организациям будет легче анализировать кредитные заявки на агрокредитование, а добросовестным заёмщикам – получить сельскохозяйственные кредиты своевременно и без жестких требований.

О том, что даст новый инструмент Кредитно-информационному бюро Таджикистана (КИБТ) его клиентам, как он содействует доступу фермеров к финансам, рассказали на пресс-брифинге 14 ноября в отеле «Хилтон» в Душанбе.

По словам Манучехра Абдусамадзода, генерального директора КИБТ, учитывая потребности современного рынка и финансового сектора нашей республики, внедряемый продукт CLARA станет панацеей в принятии того или иного решения для финансовых институтов в вопросе агро-кредитования.

"В настоящее время рынок нуждается в данном инструменте, и мы верим, что он не только минимизирует риски на рынке кредитования, но и существенно сократит время анализа кредитных экспертов", - сказал он.

Для расчёта аналитических индикаторов будет использована экспертная система CLARA, которая позволяет оценивать риски кредитования сельскохозяйственных заемщиков с помощью точного моделирования прогнозного денежного потока хозяйства.

В данном случае будет создана интеграция между цифровой платформой КИБТ и CLARA, через которую две системы будут обмениваться данными. При этом в CLARA будут переданы только данные специального вопросника. Данные, идентифицирующие клиента или заемщика, не будут передаваться в систему CLARA.

Asia-Plus

Репутация вам поможет

Координатор проекта СААР (Проект по развитию агрофинансирования в Центральной Азии) в Таджикистане Фаррух Каримбаев рассказал о необходимости данного проекта.

«В странах Центральной Азии, где действует наш проект, спрос на агро-кредиты очень высок, - отметил Каримбаев. - Чтобы обеспечить решение этой задачи, наша команда разработала инструмент на базе анализа технологических карт растениеводства и животноводства. Для того, чтобы помочь банкам и другим финансовым институтам провести качественный анализ при рассмотрении заявок на аграрные кредиты, и был разработан данный продукт».

Чтобы максимизировать доступ к данному инструменту и выгоду от него всему финансовому сектору, было принято решение внедрить данный инструмент в кредитное бюро.

Asia-Plus

По словам Каримбаева, КИБТ имеет хорошие технические ресурсы и потенциал для работы с данными, которым доверяют Банки и микрофинансовые организации. Финансовые институты, которые являются акционерами и пользователями КИБТ, основываются на данных бюро при анализе своих кредитных рисков.

Ведущий специалист финансового сектора IFC Фабрицио Фрабони отметил, что построение кредитной истории можно интерпретировать как укрепление моральных качеств тех, кто получает кредиты, потому что там отражается вся история выплаты этих кредитов.

«Если вы получатель кредита и имеете очень хорошую репутацию в качестве заемщика, далее имеете возможность быстро и своевременно получать кредиты от финансовых институтов. Банки не будут требовать существенных залоговых обеспечений», - сказал эксперт.

По его мнению, такая информация очень нужна финансовым институтам, и она имеет большое значение для развития малых предприятий, которые нуждаются в кредитовании.

Именно с этой целью, укреплению финансовой инфраструктуры, в 2009 году при поддержке проекта IFC по Финансовой Инфраструктуре Азербайджана и Центральной Азии (ACAFI), начался процесс построения системы обмена кредитной информации в Таджикистане.

Благодаря сплочённым усилиям игроков финансового сектора и привлечённого международного технологического партнера, в 2012 году в стране начало функционировать первое частное кредитное бюро, которое является передовым в регионе.

Благодаря развитой системе кредитной информации на сегодняшний день более 2 миллионов кредитоспособного населения Таджикистана имеет сформировавшуюся кредитную историю и соответственно доступ к финансовым услугам.

Как отметила Наргис Подчоева, специалист финансового сектора IFC, данный продукт, CLARA, было решено внедрять в Таджикистана, так как система обмена кредитной информации и работа частного кредитного бюро являются одними из наиболее развитой в регионе.

Asia-Plus

Прицел на фермеров

Ведущий специалист финансового сектора IFC Фабрицио Фрабони описал кредитное бюро, как целую инфраструктуру: «Сравнить его можно с магистралью, которая соединяет различные города, она снабжена современными технологиями и техническими инструментами, обеспечивающими общение внутри этой инфраструктуры».

Новый инструмент, по его словам, служит специфическому сегменту общества Таджикистану – сельскому населению.

«Фермеры - самая важная часть этого сегмента, потому что основной продукт их деятельности это производство продовольственных продукций. Но вместе с тем, фермерам сложнее, потому, что им приходится бороться за кредиты», - говорит Фрабони.

Он отмечает, что с внедрением нового продукта в КИБТ, фермерам с хорошими кредитные историями облегчается доступ к финансовым ресурсам.

Кредитная история каждого человека — это важный "справочник" который может быть использован при оформлении новых кредитных заявок или переговоров для получения более выгодных условий для кредита. Без такой справки Финансовый институт может оградить себя от кредитных рисков при выдаче кредита.

Но теперь, благодаря Кредитно-информационному бюро Таджикистана, финансовые институты могут выдавать кредит без залога просто на основе хорошей кредитной истории человека.

Сегодня можно отметить, что внедряемый продукт уже имеет спрос и интерес со стороны местных финансовых институтов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus