Сурат: кадр из фильма "Человек из Рио" (Франция, 1964)

В столичном кинотеатре «Ватан» 19 ноября вечером стартовал первый фестиваль французских фильмов в Душанбе, организатором которого выступает посольство Франции в Таджикистане.

В рамках фестиваля до 23 ноября ежедневно в 17:30 будут показаны французские фильмы различных жанров, сообщает пресс-служба Минкультуры Таджикистана.

Для жителей и гостей столицы Таджикистана бесплатно будут продемонстрированы короткометражные и полнометражные художественные фильмы «Путешествие на луну», «Безадресные письма», «Кэ дОрсе», «Человек из Рио» «Бел и Себастьян», «Память».

Фильмы сняты на французском языке, в Душанбе они будут показаны с субтитрами на русском языке.

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