Правительство предлагает внести в проект закона Таджикистана «О Госбюджете на 2019 год» предоставление налоговых льгот двум китайским, двум узбекским и одной туркменской компаниям, которые построят школы и больницу в различных регионах республики.
От налога на добавленную стоимость, налога с пользователей автомобильных дорог и налога на прибыль освобождаются: строительство школ в селе Элок Файзабадского района и в селе Чорда города Вахдат. Строит эти школы китайская компания «TBEA».
Аналогичные льготы будут представлены другой китайской копании - «Синохайдро»: она намерена возвести школы в городе Бохтар, в городе Леваканд и в районе Дангара.
Получит льготы и посольство Туркменистана в Таджикистане, которое возводит общеобразовательную школу в хозяйстве Эргаш Султонов района Дусти на 540 посадочных мест.
Узбекские компании, строящие в районе Спитамен общеобразовательную школу на 630 мест и здравоохранительный комплекс в районе Кубодиён тоже будут освобождены от налога на добавленную стоимость, налога с пользователей автомобильных дорог и налога на прибыль.
Кроме того, импорт товаров, осуществляемый заказчиками и генеральными подрядчиками для строительства вышеназванных объектов, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин по перечню и объёму, утверждаемому правительством Республики Таджикистан.
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