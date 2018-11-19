Для руководства и преподавания в президентских школах Узбекистана, которые решено открыть по всей стране, пригласят иностранных специалистов. Об этом сообщает официальный сайт Министерства народного образования республики.
«Президентскими школами будут руководить иностранные специалисты, это должно обеспечить прозрачность отбора учеников в президентские школы и качество всего образовательного процесса. Также планируется привлечь иностранных преподавателей и местных высококвалифицированных специалистов, которым будут предложены достойные условия работы», - заявил министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов, пишет ИА Фергана.
Он пояснил, что президентские школы будут специализироваться на преподавании дисциплин STEAM — Science (наука), Technology (технология), Engineering (инжиниринг), Art (искусство) и Mathematics (математика). То есть в таких учебных заведениях будут углубленно преподавать математику, физику, химию, биологию, информационные технологии, искусство, а также иностранные языки.
Шерматов призвал иностранных специалистов и работающих за рубежом узбекистанцев принять участие в создании президентских школ. Свои резюме и предложения следует отправить на электронную почту expert@xtv.uz.
О намерении создать в каждом регионе страны по президентской школе 16 ноября заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Первое такое заведение планируется открыть в столице Каракалпакстана Нукусе. Всего в регионе хотят построить в 2019 году семь школ на 2400 мест.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Таъсиси намояндагиҳои савдо назди сафоратхонаҳои Тоҷикистон
Нафақахӯр аз Русия барои бо чашмони худ дидани ба кор оғоз кардани Роғун омад
Амнияти ғизойиро дар Тоҷикистон бо 8 млн. доллар беҳтар карданианд
Зинаи сеюми Тоҷикистон байни кишварҳои пасошӯравӣ аз рӯи афзоиши нархҳо
Дар Қатар бори нахуст Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон доир мегардад
Боздиди беш аз 1,1 млн. тоҷикистониён аз Ӯзбекистон тӯли 9 моҳ
Мушакпарронии 7-дақиқагӣ дар Душанбе ба ифтихори нерӯгоҳи Роғун
Аз оғози сол нарху тарифҳо дар Тоҷикистон 4,7% боло рафтанд
Тошканду Душанбе барои сохтмони сафоратҳо қитъаи замин ҷудо мекунанд
Тоҷикистон муқобили қатъномаи нави Қрим дар СММ овоз дод
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста