Для руководства и преподавания в президентских школах Узбекистана, которые решено открыть по всей стране, пригласят иностранных специалистов. Об этом сообщает официальный сайт Министерства народного образования республики.

«Президентскими школами будут руководить иностранные специалисты, это должно обеспечить прозрачность отбора учеников в президентские школы и качество всего образовательного процесса. Также планируется привлечь иностранных преподавателей и местных высококвалифицированных специалистов, которым будут предложены достойные условия работы», - заявил министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов, пишет ИА Фергана.

Он пояснил, что президентские школы будут специализироваться на преподавании дисциплин STEAM — Science (наука), Technology (технология), Engineering (инжиниринг), Art (искусство) и Mathematics (математика). То есть в таких учебных заведениях будут углубленно преподавать математику, физику, химию, биологию, информационные технологии, искусство, а также иностранные языки.

Шерматов призвал иностранных специалистов и работающих за рубежом узбекистанцев принять участие в создании президентских школ. Свои резюме и предложения следует отправить на электронную почту expert@xtv.uz.

О намерении создать в каждом регионе страны по президентской школе 16 ноября заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Первое такое заведение планируется открыть в столице Каракалпакстана Нукусе. Всего в регионе хотят построить в 2019 году семь школ на 2400 мест.

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