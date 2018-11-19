Работающий в Москве таксист из Кыргызстана стал героем соцсетей и российских СМИ после того, как прождал балерину Варвару Борцову возле ее дома больше восемь часов, чтобы вернуть оставленный ею в машине кошелек.
Варвара Борцова написала об этом случае в Facebook, и сообщила, что забыла в такси кошелек с документами, кредитными картами и наличными средствами. Девушка написала, таксист оказался кыргызстанцем, находящимся в трудовой миграции в России. Он прождал клиентку возле ее дома восемь часов, чтобы вернуть кошелек. Имя таксиста Кайрат Теньтемишев.
Варвара Борцова, живущая в Ирландии выпускница хореографического училища Академии Натальи Нестеровой, опубликовала эту историю, возвращающую, по ее словам «веру в человечество», 14 ноября.
Варвара написала, что прилетела в Москву в 5 утра, до дому ее подвозил таксист из Кыргызстана. Когда она проснулась в час дня, то заметила, что кошелька с документами, деньгами и банковскими карточками нет. Она оставила его в такси.
Какое-то время она потратила на звонки по горячей линии такси, но все без толку, так как не было никаких записей и квитанций. Девушка уже начала представлять, что "русская мафия взяла эти документы и пользуется сбережениями для вечеринок где-нибудь в Сочи", передает nur.kz.
«Пока я собиралась блокировать банковские карты и приступить к мучительному процессу восстановления документов, мой папа посмотрел в окно и сказал: «Этот парень, стоящий снаружи возле такси, может быть твой водитель?» - вспоминает москвичка.
Балерина направилась на улицу. Там действительно был тот самый водитель. Он прождал ее 8 часов, таксист спрашивал каждого, кто живет в этом доме, не знают ли они ту, что потеряла кошелек с документами.
Когда Варвара Борцова вышла из дома, он встретил ее словами: «Где вы были? Сколько можно спать? Я тут замерз!»
Как выяснилось, обнаружив кошелек, таксист связался с колл-центром таксопарка, но данные о пассажирке не сохранились. Он вернулся к дому девушки и прождал там более восьми часов, пытаясь отыскать знакомых с ней жителей подъезда.
«Я заплакала. Он плакал. Я обняла его», — написала Борцова и подчеркнула: «Он ждал меня напротив моего дома восемь часов, не уверена, что он сходил поесть, но надеюсь, что да».
В знак благодарности девушка отдала ему сумму, в пять раз превышающую стоимость поездки, но забыла спросить имя.
Спустя время на упрек одной из пользовательниц соцсети, что не все измеряется деньгами, и в Киргизии в аналогичном случае пригласили бы домой и напоили чаем, Борцова ответила: «Мы теперь с Кайратом на связи. Семьями будем чаевничать», пишет ИА Фергана.
Издание отмечает, что за четыре дня киргизский таксист стал героем соцсетей и российских СМИ.
Это не первая история о благородных поступках выходцев из Центральной Азии. В июле в Якутске мигрант из Таджикистана нашел кошелек со 100 тысячами рублей внутри и разыскал владельца, чтобы вернуть ему находку. Героем оказался Ахмадджон Расулов из поселка Обигарм под Рогуном, который, проезжая мимо мэрии Якутска, подобрал кошелек с деньгами, принадлежавший российскому предпринимателю.
Россиянин предложил Ахмадджону в качестве вознаграждения взять из кошелька столько денег, сколько он посчитает нужным, однако таджикистанец отказался. Тогда предприниматель вручил мигранту десять тысяч рублей.
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