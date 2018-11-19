АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- Эмомали Рахмон примет верительные грамоты у новоназначенных послов девяти государств мира.

- Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуридинжон Исмаилов проведет встречу с Махмадсаидом Убайдуллоевым и Шукурджоном Зухуровым, во второй половине дня его примет Эмомали Рахмон.

- В Душанбе продолжится фестиваль французских фильмов, организованный посольством Франции в Таджикистане. Кинопоказы ежедневно проходят в кинотеатре «Ватан». Начало в 17:30.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 НОЯБРЯ

1908 – родился ученый-востоковед (филолог), академик АН Таджикистана, Заслуженный деятель науки Таджикистана Абдулгани Мирзоев

1930 – родился журналист Музофир Илолов

1935-1984 – родился композитор Саид Хамроев

1938 – родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Музаффар Мухиддинов

1938-2018 – родился писатель Бозор Собир

1946 – родился критик Абдухолик Набиев

1946-2004 – родился доктор филологических наук, профессор Шокир Мухтор

1953-2000 – родился писатель и режиссёр Сайф Рахимзоди Афарди

1953-2011 – родился литературовед Абдуманон Насриддинов

1958 – родился журналист Неъматулло Нурулло

1963 – родился композитор Парвиз Тураби

1965 – родилась певица Сабохат Наджмиддинова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег) Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 2-7 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, дождь, в предгорных районах сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -4+1, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, днем 1-6 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег) местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью -4+1, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Облачно дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Бохтар – Облачно дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Облачно осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 4-6 тепла.