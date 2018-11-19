Открытое акционерное общество «Душанбинские городские энергетические сети» сообщает, что в столичных сетях, начиная с конца прошлой недели, введены круглосуточные дежурства по устранению аварий в электросетях.
В ДГЭС «АП» также сообщили, что руководством сетей принято решение до наступления весны не проводить в столичных энергетических сетях ремонтно-профилактических работ.
Ранее в осенне-зимний период в столице периодически отключали электроэнергию, причем причиной энергетики очень часто называли проведение ремонтно-профилактических работ.
Отныне, если верить обещаниям горэлектросети, в этом году в Душанбе будет стабильная подача света. Если не будет аварий на линиях, конечно.
В любом случае, если у вас все-таки по какой-то причине отключится свет, можете позвонить по телефону доверия - 221 66 18.
Телефон центральной диспетчерской столичных электросетей - 227 27 27.
Телефоны диспетчерских энергетических сетей столичных районов:
И.Сомони - 227 27 23
Шохмансур - 227 27 21
Фирдавси - 234 86 05
Сино - 236 33 19.
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