ЕБРР выделил кредит в 1 млн. долл. США одной из крупнейших микрофинансовых организаций страны - МДО «Хумо», на поддержку развития женского предпринимательства в Таджикистане.

Таким образом, Хумо стала пятым партнером ЕБРР в рамках программы «Женщины в бизнесе» в Таджикистане, которая была запущена в 2017 году и направлена на поддержку женского предпринимательства посредством предоставления целевого финансирования, доступа к «ноу-хау», а также консультационной поддержки. Средства, полученные от ЕБРР, будут направлены на кредитование женщин предпринимателей, а также малых и средних предприятий, возглавляемых женщинами.

Кредит будет также сопровождаться программой технического содействия, состоящей из двух взаимосвязанных компонентов: развитие потенциала Хумо в области кредитования и развитие потенциала женского предпринимательства при содействии команды «Консультаций для малого бизнеса» ЕБРР.

Программа ЕБРР «Женщины в бизнесе» в Таджикистане поддерживается Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР (донорами которого являются Италия, Япония, Китай (Тайбэй), Южная Корея, Люксембург, США, Швейцария и Швеция).

Глава представительства ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамова отметила: «Мы рады продолжить нашу работу по расширению и укреплению экономической роли и потенциала женского населения Таджикистана. Хумо имеет богатый опыт поддержки женского предпринимательства и один из самых высоких показателей доли женщин-клиентов в общей массе кредитного портфеля. Мы надеемся, что работая вместе, мы сможем охватить еще большее количество женщин нуждающихся в финансовой и консультационной помощи для развития своего бизнеса».

Генеральный директор Хумо, Мавсуда Ваисова: «Мы очень благодарны ЕБРР за реализацию различных социальных и экологических проектов, направленных на улучшение качества жизни людей и сохранение природы. Такие проекты помогают нашей компании выполнять свою социальную миссию, Мы ответственно подходим к гендерным вопросам и постоянно работаем над увеличением доли женщин, как среди клиентов, так и среди своих сотрудников. Инновационная программа «Женщины в бизнесе» позволит нам добиться лучших результатов в данном направлении. Хумо успешно исполняла взятые на себя обязательства в рамках предыдущих проектов и готова к дальнейшему сотрудничеству с ЕБРР. Мы благодарны за оказанное доверие и поддержку».

МДО «Хумо» – одна из лидирующих микрофинансовых организаций Таджикистана, обслуживающая более 48 тыс. клиентов по всей стране, около 45% которых составляют женщины и 80% - жители сельских регионов. Основанная в 2004 году американской филантропической организацией CARE International, Хумо выполняет социальную миссию развития доступного финансирования для сельского населения и развития малого и среднего бизнеса в наименее развитых регионах Таджикистана. Хумо сотрудничает с ЕБРР с 2008 года, и по сей день успела успешно поработать по самым различным инициативам банка, включая Программу Финансирования Сельского Хозяйства (TAFF), Программу финансирования Малого и Среднего Бизнеса, Программу Развития Климатической Устойчивости (Climadapt).

С начала своей деятельности в Таджикистане ЕБРР инвестировал более 600 миллионов ЕВРО в более чем в 120 проектов в различных секторах экономики страны, из них 32% инвестировано в финансовый сектор и направлено на поддержку предпринимательства в Таджикистане.

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