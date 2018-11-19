В Узбекистане планируют повысить брачный возраст. Об этом заявила на заседании международного пресс-клуба заместитель председателя комитета женщин Мукаррам Нурматова, сообщает CA-NEWS.
"В комитете женщин Узбекистана считают, что будет правильнее сделать брачный возраст с 18 лет для всех: сейчас для мужчин с 18 лет, а для женщин с 17 лет", - цитирует Нурматову kun.uz.
Заместитель председателя Комитета женщин отметила, что в некоторых регионах девушки выходят замуж даже в 16 лет.
В настоящее время в Узбекистане насчитывается более 7 миллионов семей. По мнению Нурматовой, изменение брачного возраста поможет избежать большое количество разводов.
Кстати, в Таджикистане брак официально разрешен с 18 лет, и только в отдельных случаях могут разрешить молодыми людям вступить в брак в 16-летнем возрасте.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Таъсиси намояндагиҳои савдо назди сафоратхонаҳои Тоҷикистон
Нафақахӯр аз Русия барои бо чашмони худ дидани ба кор оғоз кардани Роғун омад
Амнияти ғизойиро дар Тоҷикистон бо 8 млн. доллар беҳтар карданианд
Зинаи сеюми Тоҷикистон байни кишварҳои пасошӯравӣ аз рӯи афзоиши нархҳо
Дар Қатар бори нахуст Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон доир мегардад
Боздиди беш аз 1,1 млн. тоҷикистониён аз Ӯзбекистон тӯли 9 моҳ
Мушакпарронии 7-дақиқагӣ дар Душанбе ба ифтихори нерӯгоҳи Роғун
Аз оғози сол нарху тарифҳо дар Тоҷикистон 4,7% боло рафтанд
Тошканду Душанбе барои сохтмони сафоратҳо қитъаи замин ҷудо мекунанд
Тоҷикистон муқобили қатъномаи нави Қрим дар СММ овоз дод
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста