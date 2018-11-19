Гособвинитель попросил судью Верховного суда приговорить к пожизненному заключению Хусейна Абдусамадова, главу группировки, напавшей на велотуристов в Дангаре летом этого года.

Сегодня, 19 ноября, на проходящем процессе по делу о жестоком убийстве четырех иностранных велотуристов, представитель Генеральной прокуратуры РТ попросил суд приговорить Хусейна Абдусамадова к пожизненному заключению, сообщил «АП» источник в Верховном суде РТ.

В отношении Хусейна Абдусамадова возбуждено уголовное дело по несколько статьям УК РТ - среди них убийство с особой жестокостью, терроризм, экстремизм, организация преступного сообщества, умышленное уничтожение имущества, вовлечение граждан в участие в боевых действиях за рубежом.

Как сообщил источник, Абдусамадов признал свою вину, но не раскаялся в содеянном. «В своем последнем слове на суде Абдусамадов заявил, что не жалеет о совершенном», - сообщил источник.

Как ожидается, приговор в отношении всех фигурантов по делу о жестокой убийстве велотуристов в Дангаре будет вынесен 21 ноября.

Открытый процесс за закрытыми дверями

Выездной судебный процесс (проходит в СИЗО Минюста, - прим.ред.) по рассмотрению уголовного дела о жестоком убийстве четырех иностранных велотуристов, которое произошло в конце июля на автотрассе в Дангаринском районе, начался 23 октября.

Несмотря на то, что заседание проходит в открытом режиме, в зал судебных заседаний пускают только адвокатов и свидетелей.

Ранее Верховный суд республики сообщил, что заседание суда над напавшими на туристов будет открытым, однако по внутренним правилам вышеназванного следственного изолятора, туда могут попасть лишь те лица, которые имеют специальные разрешения.

Крупнейший теракт

Нападение на иностранных туристов произошло 29 июля этого года на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области.

Тогда в результате нападения погибли четверо путешественников: 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили ранение.

Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов, остальные четверо напавших были ликвидированы в ходе спецоперации по их задержанию.

В отношении Хусейна Абдусамадова тогда было возбуждено уголовное дело по статье 104, ч. 2 (Убийство с особой жестокостью) и по статье 179 ч. 2 (Терроризм).

Кроме него на скамье подсудимых находятся 10 жителей города Нурек, в том числе двое - по факту финансирования террористов, восемь обвиняются по статье 347 (Несообщение о преступлении) УК. Им грозит выплата штрафа в размере 50 тысяч сомони или лишение свободы на срок до 2 лет.

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